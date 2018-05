Podemos dirá sí a cualquier fórmula para «apretar el botón del desalojo» del PP Pablo Iglesias. / Efe Pablo Iglesias había garantizado ya el apoyo de su partido a la moción y hoy mismo ha vuelto a repetir que los votos de su partido ya los tienen, aunque ahora anuncia que «la última palabra» será de los inscritos EFE Madrid Lunes, 28 mayo 2018, 15:16

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado hoy que su formación dará el sí sin condiciones a cualquier fórmula que sirva para «apretar el botón del desalojo» del PP y de Mariano Rajoy de La Moncloa, sea para conformar un nuevo Gobierno o para convocar elecciones.

En rueda de prensa en el Congreso, Montero no ha parado de reiterar que su prioridad y urgencia es «sacar al PP corrupto» de las instituciones, y cree que existe la posibilidad de que salga adelante la moción de censura del PSOE. «La semilla que plantamos hace un año con nuestra moción de dignidad hoy echa sus frutos», ha dicho Montero tras repetir que su deseo es que el resultado fuera un Gobierno «progresista» que pusiera en marcha medidas de regeneración y rescate social, y abriera un diálogo con Cataluña.

«Si esto no es posible porque los votos de Unidos Podemos y el PSOE no bastan, nuestra prioridad sigue siendo sacar al PP de las instituciones, y veríamos bien la opción que permita que se convoquen elecciones», ha dicho. La portavoz de Podemos no se plantea que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya presentado la moción de censura para que no salga adelante, por lo que entiende que perderla sería «un rotundo fracaso».

A pesar de que ya anuncian su voto a favor, Podemos consultará el jueves a su militancia para que tengan la última palabra en la moción de censura.

La pregunta a los inscritos será: «¿Apoyas que Podemos vote a favor de una moción de censura para echar al PP y a M.Rajoy del Gobierno?; y Montero no contempla otro resultado que no sea un sí contundente porque en ese sentido se han pronunciado siempre sus militantes.

Montero ha explicado también que, de momento el PSOE, no les ha llamado para explicarles sus planes con la moción de censura, pero entiende que la iniciativa es de los socialistas y que deben ser ellos los que decidan realizar una llamada o convocar una reunión.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado hoy que «la última palabra» sobre la moción de censura del PSOE la tendrán los inscritos de la formación morada, que «esta semana decidirán». Iglesias ha anunciado así en Twitter que volverá a consultar a sus bases que acaban de revalidar su liderazgo en otra consulta, esta vez sobre la posición de Podemos en la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

El líder de Podemos había garantizado ya el apoyo de su partido a la moción y hoy mismo ha vuelto a repetir que los votos de su partido ya los tienen, aunque ahora anuncia que «la última palabra» será de los inscritos. Para Podemos, «es imprescindible y urgente sacar al PP del Gobierno. Mientras los corruptos sigan parasitando el aparato del Estado, el daño a la democracia, a las libertades y al Estado social es cada día mayor», según ha escrito Iglesias en la mencionada red social.