El PNV, ante el vértigo de ser el único sostén de Rajoy en la moción de censura Ortuzar pedirá a Sánchez garantías de la ejecución del Presupuesto y de que retrasará unas hipotéticas elecciones OLATZ BARRIUSO Miércoles, 30 mayo 2018, 12:36

De nuevo, la convulsa política española pone al PNV contra las cuerdas, forzado a tomar una decisión muy complicada con evidentes costes políticos si finalmente sus cinco escaños en Madrid son decisivos para decantar la moción de censura que Pedro Sánchez ha registrado para derribar a Mariano Rajoy tras la sentencia del 'caso Gürtel'. Una semana después de haber dado su apoyo a los Presupuestos aún con el 155 en vigor, Sabin Etxea debe deshojar de nuevo la margarita de si lanzar o no un bote salvavidas al presidente. La diferencia es que el miércoles pasado el Congreso sometía a votación un dictamen que incluía una subida de todas las pensiones y un paquete de 540 millones de inversiones en Euskadi, bondades sencillas de 'vender'. Pasado mañana, en cambio, según ha asumido la dirección jeltzale, lo que se dirime es un «juicio político» a un Rajoy abrasado por la corrupción y especialmente denostado en Euskadi. «La situación ha cambiado», reconocen en el EBB.

La ejecutiva jeltzale sigue convencida de que la sociedad vasca y su potencial electorado «han entendido» su decisión de dar el plácet a las Cuentas del Estado porque entronca con el inveterado pragmatismo jeltzale. Lo que no tienen tan claro es que sus bases fueran igualmente comprensivas si el PNV aparece el viernes como el único sostén de Rajoy y del PP de 'Gürtel' junto a Ciudadanos, que ya ha avanzado que no respaldará la iniciativa del líder del PSOE si la moción no es un mero trámite para convocar elecciones a continuación. Esa posibilidad provoca un indisimulado vértigo en la dirección jeltzale, temerosa de aparecer como el 'flotador' de un partido condenado por corrupción solo por salvar el Presupuesto.

Para que el PNV se vea en la tesitura de tener que tomar esa decisión, Sánchez debería recabar el respaldo –además del ya confirmado de Podemos y el muy probable de Esquerra–, del PDeCAT. Los peneuvistas miran de reojo a su partido 'hermano' en Cataluña, que afronta dividido su posición ante la moción de censura, y por ello apurarán al máximo los plazos para tomar la decisión, a la espera de que la antigua Convergència destape sus cartas. Puigdemont maniobra desde Berlín para forzar la abstención de los neoconvergentes, una posición compartida y azuzada por la CUP. Los jeltzales han interiorizado que el expresident prefiere seguir teniendo enfrente a Rajoy para ahondar en su estrategia de máxima confrontación con el Estado y enmarcan en ese objetivo el desbloqueo a toda prisa del Govern. De ese modo, el PDeCAT no tendría la excusa del 155 para aupar a Sánchez a La Moncloa. Si finalmente se impone el criterio de Puigdemont –pese a que la mayoría del grupo del PDeCAT es proclive a apoyar la moción–, el PNV se vería liberado de una llave que es en realidad un hierro candente.

Disyuntiva endiablada

Pero si el PDeCAT decide votar 'sí' y fracasa toda opción de Ferraz de convencer a Ciudadanos, el PNV deberá encarar una disyuntiva endiablada. Si sostiene a Rajoy asumiría un enorme riesgo político, pero lograría garantizar la aprobación del Presupuesto sin cambios en el Senado y evitar, de momento, la convocatoria de elecciones. Pero tampoco con garantías. Aunque la moción de Sánchez fracase, podría prosperar la que anuncia ya Pablo Iglesias para después o, más probablemente, Rajoy, acorralado y sin apoyos, podría decidir adelantar las elecciones a este mismo otoño. Eso dejaría igualmente poco margen para ejecutar el Presupuesto y esperar a que se desinfle Albert Rivera, el otro gran objetivo del PNV.

Mientras tanto, los jeltzales ganan tiempo tras recibir Andoni Ortuzar la llamada de Sánchez el lunes por la noche para sondearles. Ambos quedaron en volver a contactar en las 24 horas siguientes, una conversación que el presidente del EBB aprovechará para plantear al candidato socialista sus exigencias. Unas condiciones que pasan sobre todo por obtener «garantías» solventes de que el Presupuesto podría aprobarse y ejecutarse si vuelve al Congreso y evitar una convocatoria electoral a corto plazo. Los jeltzales prefieren dilatar esa cita como mínimo un año para dar tiempo al desgaste de C's.