El PDeCAT presiona a ERC para formar una lista unitaria para el 21-D
Viernes, 3 noviembre 2017

El PDeCAT ha dado esta mañana un paso adelante y ha propuesto al resto de fuerzas soberanistas concurrir todos juntos en una lista unitaria, una “candidatura de país”, que defienda la amnistía de los “presos políticos”, la libertad, la defensa de las instituciones catalanas y se oponga al 155 “miserable” de Rajoy.

Aunque Oriol Junqueras firma hoy un artículo en el diario Ara en el que se opone a la lista unitaria de cara al 21-D, el PDeCAT ha pedido esta mañana “generosidad y estar a la altura” y ha trasladado toda la presión sobre sus socios, que de no avalar la lista única quedarían retratados. “Queremos un nuevo Estado, pero ahora tenemos una trampa electoral y no puede ser que el catalanismo pierda las grandes mayorías”, ha asegurado la coordinadora general, Marta Pascal. “No queremos pelearnos con nadie”, pero la gente espera “responsabilidad” y que no haya “enredos”, ha recordado a Esquerra. “Estamos en un momento de emergencia”, ha avisado.

La antigua CDC no quiere poner condiciones previas ni pone sobre la mesa ningún candidato a liderar un nuevo Junts pel Sí, pero si la lista unitaria no sale adelante, el PDeCAT pondrá en marcha las primarias para elegir su candidato. De momento, solo Santi Vila ha confirmado su intención de concurrir. Sobre Carles Puigdemont y el resto de exmiembros del Gobierno catalán, Pascal les ha abierto la puerta a la lista unitaria. “Contamos con ellos”, ha dicho. Eso sí, esa decisión, ha aclarado, la deben tomar ellos. Igual que Puigdemont, que la dirigente nacionalista ha aclarado que aún no ha podido hablar con él.