El rey necesario Dos ocasiones han propiciado a los españoles la oportunidad de saber quién es en verdad Felipe VI. Uno ha sido el mensaje del 3 de octubre ante el Golpe de Estado de Cataluña, y otra intervención, a mi parecer todavía mucho más oportuna y brillante, fue con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias FELICIANO CORREA Jueves, 26 octubre 2017, 00:23

En mayo de 2014 era proclamado rey Felipe VI. Llegaba en un momento de escozores que azotaban el edificio de la España constitucional del 78. El presidente Mas mantenía el pulso soberanista y los partidos de izquierda, IU. Podemos y Equo, pedían un referéndum sobre el modelo de Estado. Las botas de Juan Carlos I olían a selva africana, a juergas con pólvora y a rubias de postín. La solvencia moral de la Corona estaba en entredicho y se cuestionaba su capacidad física al pasar seis veces por el quirófano en dos años. El trono cojea y su titular también. París se ganaba con misas y la Corona Real podía perderse en Botsuana. Las aficiones del Barça y del Athletic, pitan el himno nacional en la final de la Copa. Amistades poco recomendables, como Javier de la Rosa, suman causa a los desafectos. Han sido otros los encargados de elaborar textos para enaltecer la imagen del rey «campechano», utilizando como lugar común la «hazaña» del 23 F; pero yo me debo a la objetividad histórica y no a la propaganda. Fue bien narrado el itinerario de ‘La larga marcha hacia la monarquía’ por uno de los más allegados a palacio, Laureano López Rodó, monárquico del Opus Dei acomodado en los aledaños del almirante Carrero Blanco, junto al marqués de Mondéjar y a Torcuato Fdez. Miranda, eslabón entre la dictadura y la democracia y autor de la frase «Lo que el rey me ha pedido», cuando pergeñó la propuesta de Adolfo Suárez desde el Consejo del Reino. Pero todos esos consejeros y los empeños de Sofía de Grecia no lograban reorientar los hábitos del indómito monarca, más atento a las ocurrencias pícaras de Cela que a los consejos de Sabino Fdez. Campo. En una de sus escapadas cinegéticas halla a Corina, la aristócrata encandilada por el Borbón en la cacería de Ciudad Real en 2004, y en un lugar de nombre tan sugerente para ese ligue campestre como «La Garganta». Botsuana, Corina y la cadera quebrada con un elefante de cuerpo presente, llevaron al monarca a pedir perdón, pero a los españoles no les importaba que el marido de la reina Sofía se fuera de juerga, lo que les irritaba es pagarle el regocijo. A semejantes tropelías palaciegas, debe sumarse el enciclopédico escándalo del caso Noos. Ya no había agua balsámica bastante en el periodismo adicto para aminorar los grados de la indignación social.

He creído imprescindible dibujar ese repertorio de contrariedades en el final del reinado de Juan Carlos I, para situar la llegada de Felipe VI. Un muchacho custodiado por la prudencia infinita de la madre y con una formación académica impecable en lo histórico, jurídico, lingüístico y diplomático. Pero no hay mejor ocasión para medir la entereza de un hombre que el momento de la dificultad.

Dos ocasiones han propiciado a los españoles la oportunidad de saber quién es en verdad Felipe VI. Uno ha sido el mensaje del 3 de octubre ante el Golpe de Estado de Cataluña, y otra intervención, a mi parecer todavía mucho más oportuna y brillante, fue con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Monárquicos y republicanos, gente de un lado y de otro, deberían acercarse a ese documento, ante la que ninguna persona de bien podrá negar su excelsa categoría. Acompañado el rey por los líderes de la UE, que vinieron a recoger el Premio a la Concordia, acudían también para respaldar a una nación imprescindible en el proyecto europeísta. Tusk, Junker y Tajani no perdían el hilo del parlamento real. Incluso los que por convicción nos instalamos en la predilección republicana, hemos de valorar cómo se tejían en el teatro las cuidadas medidas semánticas del mejor decir de Cervantes y Quevedo para transmitirnos el momento que vivimos. Con una dicción cuajada de naturalidad, saliendo de lo manido y convencional, el rey alzaprimaba los valores humanos. Trasladaba a la audiencia el placer regocijante de una patria que se hacía más importante en el oyente, al enseñorear el idioma y rememorar la grandeza de aquel verbo alumbrado en el útero silente del Monasterio de San Millán de Suso. Sin leer, con una pulcritud de nobleza oral, sumaba estética a las maneras y transmitía el rey un primoroso castellano al compás que iba desgranando la vida y la hazaña de cada uno de los galardonados. Pero la ocasión no podía hacer malabarismos camuflando con trucos dialécticos la realidad de España, así que con una valentía cívica que hubiera servido de inspiración segura para una narración actualizada en la mente de Harold Foster, el príncipe valiente enaltecía la ceremonia. El teatro Campoamor semejaba un sagrario expectante por el verbo cautivador; un templo escénico elevado cuando España se desprendía de sus últimas colonias y la Generación del 98 lloraba las pérdidas. De pie, la fuerza de la palabra exacta ponía contrapuntos de razón frente a la pereza de los tibios: «España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional».

Ante la cursilería capada de nuestro idioma, que se siente zarandeado y enclenque cada día por la atrocidad perpetrada con silogismos cojos vertidos en móviles, tabletas y redes sociales, el rey evidenciaba con hermosa prosa que el mensaje era el mensajero. Erecto, sereno, elegante en el decir, pulcro en las referencias, respetuoso y firme, algunos adivinamos que este regio mandatario podrá entrar en la relación de los mejores que fueron elevados al trono de las Españas: Fernando V, Felipe II y Carlos III: «Ningún proyecto de libertad se sustenta en la desafección ni en la división siempre dolorosa y desgarradora» dice el rey. Con su voz el Campoamor iluminó con luces nuevas la hondura ilustrada la vieja gramática de Nebrija. Alejado de cualquier forma de soberbia y tan distante de las habituales miserias y vicios políticos, se presentía, ante tanto dislate como escuchamos, la posibilidad de hacer verdad aquella España camisa blanca que es mi esperanza.