Nacionalismo: instrucciones de uso
JUAN A. NICOLÁS JOCILES Profesor de Enseñanza Secundaria Martes, 7 noviembre 2017, 23:53

EN el árbol genealógico de la democracia no está el nacionalismo. Es una contradicción en los términos ambos asuntos políticos si no es para establecer entre ellos un juego de influencia inversa. Los planteamientos democráticos modernos concebidos bajo la pujanza de la razón en el siglo XVIII, tienen aspiraciones universalistas. Los nacionalismos, sin embargo, encuentran su pedigrí a través de lo local: en el paisaje y el paisanaje. El «otro» siempre es extraño y puede que hasta enemigo. Los distintos Estados fueron adoptando los paquetes democráticos con desigual ritmo y altibajos. La lentitud, el menoscabo o la carencia en las implantaciones democráticas siempre han estado relacionadas precisamente con el nacionalismo enardecido y excluyente. Precisamente –y no es casual– en aquellos mismos tiempos entre los siglos XVIII y XIX, intelectuales y artistas alemanes se abrían paso ideológico con el mito del «buen salvaje» de Rousseau masticado en ciudades provincianas. Les subió a estos prerrománticos una especie de bilirrubina de intachable moral e identidad nacional frente a la razón ilustrada y el mundo comercial y cosmopolita de las grandes urbes. En esto del nacionalismo hay mucho del «menosprecio de corte y alabanza de aldea» que dijera el obispo de Mondoñedo fray Antonio de Guevara allá por el siglo XVI. Y es que verán: cerca de la mitad de la población de Barcelona a principios del siglo XX era de fuera de Cataluña, charnegos. Este aluvión propició la reacción nacionalista y ruralizante que el movimiento cultural de la ‘Renaixença’ había venido sembrando con el Centro Excursionista de Cataluña, el Ateneo y las ofrendas florales al controvertido Rafael Casanova.

En todo nacionalismo hay montañas, promontorios sagrados que exaltar, paisajes mitificados como esencias de la patria: Castilla, la sierra de Guadarrama, Montejurra, el monte Pindo, Montserrat y «La Moreneta». Esto de los campos es donde antes se ve la trasposición y el enraizamiento entre devociones religiosas y nacionalistas. El vínculo de ambas lealtades tiene en España una deuda impagable con la vieja y fosilizada ideología carlista, tan extendida entre los payeses catalanes pero inexistente en Barcelona, como ahora sabe bien el independentismo al hacer valer el coste electoral de un diputado regional de manera desigual en provincias y en la capital. Poco más que folclore y rutinas turísticas medievalizantes es lo que se saca de los regionalismos y localismos artificiales. Cuando hay por medio una lengua propia viva, el regionalismo cultural termina teniendo veleidades nacionalistas, pero sin el elemento económico definitivo tampoco llega muy lejos. Es en la escasez industrial de la España del XIX y en las carencias políticas del sistema oligárquico y caciquil del último cuarto de aquel siglo, junto a la pérdida de oportunidades mercantiles por el fin del imperio español y la pujante productividad de la industria textil inglesa, cuando la burguesía catalana comienza su causa nacionalista aprovechando la labor cultural de la ‘Renaixença’. Y lo hace como tan familiarmente sabemos: «España nos roba». En aquel entonces era la retahíla ideológica de Valentí Almirall en torno al primer Congreso Catalanista y el Memorial de Agravios reivindicando una economía proteccionista para la burguesía industrial catalana. La dictadura franquista al comprar de continuo a Cataluña su españolidad contribuyó a mantener el tono dadivoso y victimista que seguirá siendo el propio de la era político geológica de Pujol que además consideraba que todo ataque a su honorabilidad era un ataque a Cataluña. Al final resultó que quien robaba era el ex honorable y su familia, y claro, esto también ha sido un elemento más que difuminar con la huida hacia adelante del «procés».

Tampoco estaríamos donde estamos sin la inestimable aproximación ideológica de la izquierda con el nacionalismo. Por un lado el PSOE, que nació español y convencido de que los nacionalismos eran corruptos y regresivos. Luego, gobernando, los necesitó; y empezó a pretender contentar a todos, no perder ocasiones electorales, sin enfriar allí, no calentando aquí y terminó como en Galicia, el País Vasco y Cataluña desde Maragall. A la otra izquierda que representa Podemos se le ven demasiado las costuras oportunistas y electorales, y las flatulencias propagandísticas sin consistencia ideológica. Empiezo a creer que puede llegar a realizar la misma travesía política hacia la irrelevancia del PCE y de IU, pero de momento habilitan las tretas del ‘procés’ aunque con fuerte contestación interna. Y es que resulta escandaloso que tanto el nacionalismo como Podemos compartan la noción de que la política acontece en las emociones. Sin duda por eso las consecuencias son tan delirantes. Y por eso a la democracia le cuesta tanto hoy actuar y convencer contra las redes sociales, los ‘happening’ callejeros y la verborrea pseudoantifranquista en la que están los independentistas. La marcha de las empresas de Cataluña ha tenido sin duda su efecto contra el panorama idílico que pintaban los muñidores de la nueva república, pero es en el respaldo internacional unánime al gobierno español y a la legalidad constitucional donde hemos de agradecer que el conflicto no esté en dimensiones más preocupantes. En Europa casi todos los Estados tienen más o menos su Cataluña, y en Canadá, en China, en Rusia, Turquía o EE.UU. Un éxito del ‘procés’ en un momento pujante de líderes populistas en auge y la democracia en horas bajas por efecto de la crisis económica y la globalización, sería abrir una caja de Pandora de imprevisibles consecuencias internacionales. Por eso el tema de Cataluña y lo que representa para tantos países de Europa, terminará teniendo tratamiento monográfico europeo, con soluciones vinculantes para la Unión.