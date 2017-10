Los Mossos convierten el Parlament en una fortaleza Ambiente cerca del Parlament. / Óscar B. de Otálora Cientos de agentes de la Policía autonómica y una sucesión de vallas metálicas cierran los accesos a la Cámara catalana |El paseo Lluis Companys es un hervidero de personas que esperan la declaración de Puigdemont ÓSCAR B. DE OTÁLORA Martes, 10 octubre 2017, 17:16

El paseo Lluis Companys en Barcelona es un hervidero de personas que esperan a que el president Puigdemont declare la independencia y nazca la república catalana en su comparecencia tras el pleno del Govern. Los más fervientes defensores del proceso independentistas han comenzado a saturar desde las 15.00 horas este camino que conduce del Arco de Triunfo a la Ciudadadela, sede del Parlament, ataviados con banderas esteladas y exhibiendo los carteles a favor del 'sí' que se utilizaron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El edificio institucional es desde esta mañana una fortaleza protegida por decenas de Mossos d'Esquadra y una sucesión de vallas metálicas que forman una barrera infranqueable. La intención del Govern es impedir que la sede de la soberanía catalana se vea rodeada de concentraciones y actos de reivindicación o protesta antes de las seis de la tarde, hora en la que Puigdemont comparecerá para explicar su interpretación de los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre y que, según todos los partidos soberanistas, le obligan a proclamar la república catalana.

"Puigdemont debe declarar hoy la independencia. Ya hemos votado y es lo que hemos decidido los catalanes. Tenemos que hacer una demostración de fuerza pacífica para que España nos deje en paz de una vez". Así se manifiesta Miquel, uno de los payeses que han aparcado sus tractores en medio del paseo. El agricultor, con su vehículo decorado con esteladas y carteles en los que se saluda a la independencia, realiza sus declaraciones a unos metros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la instancia desde la que se están emitiendo las diligencias para intentar frenar el proceso soberanista.

"Hoy seremos una república", afirma por su parte un hombre con la estelada que arenga a los ciudadanos junto a las vallas de la Ciudadela. "Esto no tiene vuelta atrás porque ya hemos votado. Del Parlament no puede salir otra decisión que irnos de España". El hombre, que llevaba la estelada incluso en la gorra con la que se protege del sol abrasador, muestra su esperanza en que España siga los pasos de Cataluña. "A mí España me gustaría si fuese una república. Pero mientras siga la Monarquía y esos políticos no queremos saber nada con ellos".

Aledaños del Parlament catalán. / Alberto Fanego / Agencias

Los jardines de la Ciudadela, que conducen a la sede del Parlament, están clausurados desde el pasado lunes a las 06:00 horas, cuando unidades de la Policía autonómica se acercaron a la zona verde y comenzaron a cerrar todos los accesos. En ese momento, desde la CUP ya existía un llamamiento para que los denominados comités de defensa del referéndum se acercasen hasta la sede, según han señalado diversas fuentes. La intención policial era evitar una imagen del Parlament rodeado por las masas, por lo que a lo largo de la mañana se terminaron de sellar todas las inmediaciones del Parlament.

En el centro del paseo Lluis Companys se ha instalado un laberinto tecnológico en el que conviven varias unidades móviles de televisiones españolas europeas con las pantallas gigantes que están comenzando a instalar los voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana. Uno de estos independentistas bromea con que ellos van a ser los primeros en retransmitir la independencia de Cataluña. "No contemplamos otra opción y Puigdemont ya ha dicho que lo hará", declara.

La principal movilización está prevista para las seis de la tarde, hora en la que la Asamblea Nacional Catalana, uno de los colectivos de apoyo social a la independencia, ha convocado una concentración en las inmediaciones de la Cámara. Cuando apenas queda una hora para que el president comparezca en el Parlament, en la calle no se duda de que lo que va a hacer. La marea independentista que está tomando el paseo -en el que se mezclan los payeses con jóvenes tatuados y con rastas- solo contempla una posibilidad. "Hoy nos acostaremos siendo la república independiente de Cataluña", indica un simpatizante de la CUP. En el centro de la movilización independentista no se esperan ni matices ni declaraciones en diferido ni inventos a la eslovena. Todos esperan escuchar de Puigdemont la palabra independencia.