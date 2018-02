El ministro belga Justicia asegura que hacen por Puigdemont «lo que por cualquier europeo» Carles Puigdemont. / AFP El expresidente catalán permanece huido en Bélgica desde que abandonara Cataluña a finales del pasado octubre EFE Miércoles, 14 febrero 2018, 03:59

El ministro belga de Justicia, Koen Geens, aseguró que su Gobierno está haciendo por el expresidente catalán Carles Puigdemont lo mismo que haría "por cualquier otro ciudadano europeo". De visita oficial en Washington, Geens habló brevemente durante una entrevista con Efe sobre la relación entre Bélgica y España a raíz de la situación de Puigdemont, prófugo de la Justicia española.

Para Geens, como la orden europea de detención dictada por la Justicia española en noviembre pasado fue finalmente retirada, "no hay nada en cuestión" ahora mismo entre Madrid y Bruselas. "La orden de detención ha sido retirada, por lo que veo, no hay nada en cuestión ahora mismo entre el Estado belga y el Estado español", afirmó Geens, que aseguró tener buenas relaciones con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. "No veo nada en cuestión en este momento porque creo que estamos haciendo lo que haríamos por cualquier otro ciudadano europeo y, como no hay orden de arresto, hay poco que pueda decir sobre este asunto", insistió Geens, quien aseguró que, por parte del Ejecutivo belgas, no hay "nada" que afecte su relación con España.

El Gobierno belga ha insistido en la idea de que Puigdemont está siendo tratado como cualquier otro europeo.

Poco después de que Puigdemont llegara a Bélgica, en noviembre pasado, el primer ministro belga, Charles Michel, fijó la posición de su Gobierno al asegurar que el expresidente catalán es "un ciudadano europeo que debe responder de sus actos" y tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto.

El expresidente catalán permanece huido en Bélgica desde que abandonara Cataluña a finales del pasado octubre, después de liderar el proceso de declaración unilateral de independencia y con el deseo de volver a ser investido como jefe del Gobierno de esa región española, incluso estando en el extranjero.

Puigdemont se encuentra en Bélgica junto a cuatro exconsejeros catalanes fugados también: Clara Ponsatí y Lluís Puig, de JxCat (derecha independentista y coalición que lidera el expresidente); y Toni Comín y Meritxell Serret, de ERC (izquierda independentista). Todos ellos están imputados por la Justicia española por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, cargos que podrían costarles hasta 25 años de prisión, al tiempo que sigue vigente una orden de detención en caso de que vuelvan a España.

El Ejecutivo español destituyó el 27 de octubre pasado a todo el Gobierno catalán, con Puigdemont a la cabeza, después de que el anterior Parlamento local aprobara un declaración a favor de la independencia unilateral. El Gobierno español también convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre, en las que los tres partidos separatistas obtuvieron mayoría absoluta de diputados: JxCat (34), ERC (32) y CUP (4).