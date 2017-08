Lucía Cristo, la española desaparecida en Suiza, no recuerda nada ni reconoce a su familia

La historia de Lucía Cristo, la alicantina que han encontrado tras 72 horas desaparecida en Suiza, es un misterio. La chica, de 23 años, desapareció el sábado 26 de agosto tras sufrir un accidente de tráfico cuando volvía de fiesta con sus amigos, publica Las Provincias.

Tres días después, la Policía suiza la encontró y ahora la joven, que reside desde hace más de un año en Suiza donde trabaja cuidando a los niños de una familia como 'fille au pair' (canguro), está en el hospital. No puede contar lo que ocurrió en esos misteriosos días porque tiene amnesia. «No nos conoce, no se acuerda de nada, no se acuerda ni de su nombre», explica Eduardo Cristo, su padre.

Eduardo y Cecilia, su hermana, están en Suiza. Aliviados de verla sana, aunque con pequeñas heridas. Lucía está exhausta, así que muy poco a poco intentan contarle quién es y ubicarla. Ella solo recuerda vagar por un bosque cercano a Les Monts de Corsier en el cantón suizo de Vaud, justo lo que estaba haciendo cuando un viandante la vio: llevaba la misma ropa que la noche de su desaparición.

La Policía Suiza investiga qué le pasó durante esos oscuros tres días, por qué ha aparecido a sólo 700 metros del coche accidentado cuando esa zona la peinaron exhaustivamente con perros y drones. Lo más esperado son los análisis toxicológicos, sus resultados desvelarían si podrían haberle suministrado alguna sustancia. «Drogas, alcohol, estupefacientes, la droga del violador; son unos análisis que tardarán pero que son importantes», explican.

Todas las hipótesis, desde la pérdida accidental hasta la agresión, están abiertas. Estaba descartado ya que Lucía desapareciera por propia voluntad, dado que se encontraba en una buena situación, tras cerca de un año integrada en un hogar en el que cuida de los niños, adonde llegó a propuesta de su madre, que vive y trabaja cerca, para aprender francés.

«Deambulando tres días por el monte»

«La hipótesis principal es que ha estado deambulando tres días por el bosque, y no hay indicios de que haya pasado otra cosa», afirma Ángela Gutiérrez, prima de la joven. Pese a ser esta la versión oficial hasta el momento, la Policía suiza no está proporcionando más información a la familia de la española.

«La policía no nos ha dicho nada, si están haciendo una investigación paralela no nos lo han comunicado», explica la prima de Lucía Cristo. Asimismo, Ángela Gutiérrez manifiesta que la policía helvética está siguiendo su propio protocolo y está siendo «muy hermética». También, asegura que hasta que no hayan recabado todos los datos necesarios no van a comunicar más detalles a la familia sobre la investigación. «Esperamos que en los próximos días nos den más información», comunica la prima de la joven.

La familia de Lucía Cristo no sabe si después de los hecho ocurridos la alicantina volverá a España o continuará trabajando como 'au pair' en Suiza.