Esa locura llamada independencia Lo sorprendente es que en Cataluña prácticamente no se oiga a nadie más que a los grupos políticos o a las facciones que se han agrupado en torno a la bandera del independentismo. Como si allí no hubiera otras cabezas pensantes ni más intereses que los que establecen los políticos independentistas que gobiernan el cotarro TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Sábado, 8 julio 2017, 00:39

Siempre me ha parecido que los independentistas catalanes andan como enloquecidos, un mal que se agrava a medida que se acerca el 1-O. Algunos deben estar ya próximos al ‘delirium tremens’, tal que Arthur Mas cuando dijo hace días que «el 1 de octubre los catalanes conseguirán la libertad». Y uno creyendo que lo que quieren es la independencia. Aunque de libertad no parece que anden muy sobrados en Cataluña –mejor dicho, en la Generalitat– a juzgar por lo que le ocurrió al consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, quien en una entrevista periodística tuvo la osadía de dudar de que el 1-O pudiera celebrarse el referéndum, lo que supuso –previa presión de Oriol Junqueras– su cese inmediato.

El presidente Rajoy y su gobierno no dejan de apelar a la legalidad. Es lo suyo. Y como parece que los independentistas tratan de delegar en los ayuntamientos catalanes la responsabilidad de organizar la consulta soberanista, la Secretaría de Estado de las Administraciones Territoriales ha enviado una carta a los funcionarios municipales señalándoles cuáles son sus responsabilidades y la ilegalidad del referéndum. Y algo más importante: esta misma semana, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales las partidas para financiar el referéndum catalán. Y el que avisa no es traidor.

Menciono estos hechos recientes para que se comprenda mejor el estado de la ‘cuestión catalana’ que, si se cumplen las previsiones de los independentistas, en menos de tres meses tiene que reventar por algún sitio. En estas circunstancias, parece importante el foro organizado por Vocento, la empresa editora de ABC y una docena de diarios regionales de amplia difusión, HOY entre ellos, al cumplirse 15 años de su configuración empresarial actual. En él, los tres expresidentes vivos del Gobierno de España, Felipe González, José María Aznar y J.L. Rodríguez Zapatero, hablaron y debatieron ampliamente sobre la ‘cuestión catalana’, para llegar a la misma conclusión: la solución tiene que ser política. Consuela saber que, en estos momentos políticamente convulsos en lo que a Cataluña se refiere, los tres expresidentes, que alguna autoridad moral creo yo que tienen, están totalmente de acuerdo en que el independentismo no tiene ni sentido ni cabida en nuestro ordenamiento constitucional.

Lo sorprendente es que en Cataluña prácticamente no se oiga a nadie más que a los grupos políticos o a las facciones que se han agrupado en torno a la bandera del independentismo. Como si allí no hubiera otras cabezas pensantes ni más intereses que los que establecen los políticos independentistas que gobiernan el cotarro. Y cuando utilizan para sus reivindicaciones eslóganes tales como el de «España nos roba», habiendo sido casi siempre la niña bonita y agraciada en los bailes económicos de este país, es para que a la media España pobre, que existe, le hierva la sangre. ¿Por qué viven en Cataluña miles de andaluces, extremeños y castellanos, si no es porque en épocas de desarrollo se hicieron allí las inversiones más importantes, aunque a los demás se les dejara con el culo al aire?

Ante tanto silencio frente a la algarabía de los independentistas, uno no puede menos que sorprenderse. Me consta que en Cataluña hay intelectuales, profesionales de todas las ramas, profesores, empresarios, ciudadanos normales… Eso que llamamos la sociedad civil. Y Cataluña no es sólo Barcelona: son también Tarragona, Lérida y Gerona. Pero no trasciende una voz, no se oye una opinión autorizada y menos divergente. De vez en cuando salen con algún alegato alguien del PP o Podemos, aunque parece que usaran sordina, a juzgar por el poco eco que tienen en los medios catalanes. A veces las salidas son tan tontas, por no decir aberrantes, que en cualquier otra región habría cuchufletas para un mes. En Cataluña no. Convengan conmigo en que es cuando menos extraño tanto silencio social, si no es que se trata del silencio de los corderos.

El último disparate lo protagonizaban los representantes de CUP del barrio de la Ciudad Vieja en el Ayuntamiento de Barcelona. Presentaron en el pleno del pasado jueves una proposición para que se expropiara la Catedral de Barcelona, porque según dicen está en desuso religioso y, por si era poco, contribuye a la masificación turística en grado tal que está expulsando a los vecinos del centro. ¡Lo que es la vida! Se ve que los de la CUP no van a misa, aunque a diario se celebran allí media docena; ni que son suyos los negocios en la zona centro o su periferia, que hacen el agosto durante todo el año gracias al atractivo del barrio, cuya joya es la catedral. No es extraño que la propuesta no obtuviera un solo voto de los demás grupos. Se ve que «la pela» sigue cotizando al alza.

En este panorama desolador, hay que marcar en la agenda política con trazos gruesos el encuentro que ese mismo jueves mantuvieron en Moncloa el presidente del Gobierno y el del PSOE. El sólo hecho de que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez estuvieran reunidos durante dos horas y media ya es un triunfo. Si además están en contra de cualquier fórmula que suponga una independencia de hecho para Cataluña, tanto mejor. Luego difieren en cuanto a los modos y las medidas a aplicar. Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar del Art.155 de la Constitución, que en casos extremos y con mayoría absoluta del Senado permite la intervención del Gobierno. Aboga por el diálogo. Aunque mucho tendrán que cambiar las cosas para que los independentistas catalanes que actualmente gobiernan –o desgobiernan, según se mire– las instituciones catalanas se avengan a dialogar como gente civilizada, en vez de establecer por su cuenta principios, derechos y libertades que no están sujetos a otra cosa que no sea su santa voluntad. Es como una especie de locura. Aunque si les digo la verdad, lo que más me indigna es que parezca que aquí no hay más problema que Cataluña y a los demás que nos vayan dando. Y vaya si nos dan, como siempre, desde ni se sabe cuándo.