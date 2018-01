Un 10 para Llarena

La instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la causa contra la cúpula independentista catalana por malversación de fondos públicos, sedición y rebelión ha sido criticada, por politizada, a raíz de sus autos sobre el voto delegado de quienes permanecen encarcelados cautelarmente y la orden europea de detención del expresidente Puigdemont, cursada desde Fiscalía cuando viajó a Dinamarca para impartir una conferencia. A mí me parece, sin embargo, que Llarena es uno de los pocos ejes del Estado, por no decir el único, a los que este difícil trance institucional y político no está superando. Es alguien de quien los golpistas no se están riendo en ningún momento. O sea, es la horma que necesitaban sus constantes desafíos y burlas a la legalidad democrática.

Hay varios detalles que creo que no se ponderan lo suficiente cuando se juzga la actuación del magistrado. El primero es que estamos ante una causa tremendamente extraordinaria, sin precedentes. Por tanto, Llarena abre camino. Y además lo hace bajo el lógico foco de atención que despierta un asunto de esta complejidad, histórico, con profundas y serias repercusiones. Digamos que si la presión sobre los jueces habitualmente suele ser máxima en casos de relevancia pública, aquí se baten todos los records. Lo que ha pasado en Cataluña es ruinoso económica, social y políticamente para esa comunidad e, indirectamente, para todo un país preocupado y afectado por lo que allí sucede. Así pues, parece razonable concederle mayor margen de error, si lo hubiese, de lo normal.

En segundo lugar, se olvida que Llarena no está juzgando esta causa, sino investigándola. De alguna manera, es juez y policía al mismo tiempo. Su cometido no es el de una sala que ve un presunto delito, lo valora y falla al respecto. Con todo el tiempo que necesite, por cierto. Su papel es otro, tiene la finalidad de poner el caso, con el mejor resguardo jurídico y el mayor número de pruebas posibles, en manos de un tribunal que sustancie y condene o absuelva. También debe asegurarse de que no se reitera el delito que está investigando. Y ello en un contexto de urgencia (no puede demorar sus decisiones cuanto le plazca) y máxima expectación. Si Puigdemont fuese un narcotraficante y Llarena supiera que está trapicheando con un kilo de cocaína pero tuviese la certeza de que, poco tiempo después, lo haría con 100 kilos, ¿alguien le cuestionaría que esperase a cazarlo con las manos en la masa de los 100 kilos y para lograrlo le dejara tranquilo mientras tanto? Seguro que nadie. Llarena usa las herramientas que le otorga el Estado de derecho –él mismo es una herramienta de nuestro Estado de derecho– para concretar unos hechos presuntamente delictivos, atribuirlos a unos responsables con pruebas, capturar a esos responsables cuando sea más oportuno y ponerlos a disposición de quienes deben juzgar. En las mejores condiciones para que no vuelvan a repetirse los hechos.

He leído varias veces sus dos últimos autos, el del 12 de enero sobre el voto delegado tras las elecciones autonómicas de diciembre y el del pasado 22, sobre el viaje trampa de Puigdemont a Dinamarca. El sexto razonamiento jurídico del primero de ellos, que apoya el voto delegado de Junqueras y le niega la posibilidad de desplazarse al Parlament para votar físicamente, me parece esclarecedor para entender el tercero de los detalles que quería destacar: la politización o consecuencias políticas de la instrucción son, a mi modo de ver, ineludibles. Dice Llarena: «Evaluando así la oportunidad de aplicar el permiso de excarcelación que reclama el investigado [Junqueras], debe destacarse la finalidad constitucional que justificó la adopción de su prisión provisional, que no es otra que evitar el riesgo de una reiteración delictiva que venía marcada, precisamente, por el mantenimiento de las funciones de representación que detentaba el investigado cuando se perpetraron los hechos que se investigan, y por la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia». Llarena está investigando un caso político. Junqueras, Forcadell, Puigdemont –que siguen ejerciendo la política activa– y el resto están implicados por una serie de actos políticos, sociales e institucionales que cometieron en calidad de altos cargos o líderes de organizaciones y que la aplicación del artículo 155 ha revertido. Por tanto, todas las decisiones del juez instructor, en prevención de nuevos delitos o para la obtención de nuevas pruebas, tendrán inevitablemente un marcado carácter político y, por descontado, consecuencias de calado político. Con todo y con ello, por lo que sabemos de lo que ha explicado y argumentado por el momento, las consecuencias que a él más le interesan son las que tienen que ver con la protección del «marco legal de nuestra convivencia». Nada menos. Por eso, por ahora, un 10 para Llarena.