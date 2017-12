Contra la irracionalidad y la ceguera Afortunadamente no nos movemos todavía en el nivel de la violencia física, de la agresión armada, de morir y matar por un paraíso ilusorio, sin embargo, la fe ciega que profesan y el odio que manifiestan por todo lo español, bien alimentado por una deseducación adoctrinadora y unos bien pagados medios de comunicación al servicio del separatismo, no pueden presagiar nada bueno cuando sus esperanzas vanas choquen contra la firmeza de la otra mitad de Cataluña LUCIANO LÓPEZ NIETO escritor y filólogo Viernes, 22 diciembre 2017, 23:28

Primero fue el ‘brexit’, luego fue Trump y ahora es Cataluña, escrita con ñ, puesto que estoy escribiendo en español y porque forma parte de España, mal que les pese a algunos. Una ola de ceguera, intolerancia, rencor e insolidaridad recorre el mundo de un tiempo a esta parte, parece que todo vale con tal de lograr los objetivos propuestos, para arrastrar a unas masas cada vez menos informadas, cada vez más adoctrinadas, hacia un sectarismo irracional a base de eslóganes populistas y simplificadores que difícilmente puede ser combatido mediante la razón, ya que los argumentos no cuentan puesto que no se escucha a los otros, que se han convertido en el enemigo a batir sin importar la legalidad de los medios, mintiendo y tergiversando lo que haga falta con tal de enfervorizar a las masas.

En el Reino Unido se votó contra Europa y ahora se arrepienten, el sesenta por ciento se declara en contra del ‘brexit’; en USA se votó contra el sistema, contra los inmigrantes, contra todo lo que no fuese genuinamente americano: ‘America First’ y ahora se ha convertido en el presidente menos popular de todos los tiempos, acosado por una investigación sobre la intervención de los rusos en la campaña electoral; en Cataluña se ha votado contra una España opresora porque los jueces han cumplido con su obligación de enjuiciar a quienes incumplen la ley y desobedecen de forma reiterada los mandamientos judiciales, y han votado a favor de un iluminado con pocas luces que escapó cobardemente a sus responsabilidades.

«¡Arrimadas, cerda, fascista, fuera de Catalunya!», le gritaba un descerebrado a la líder de Ciudadanos hace unos días, supongo que sintiéndose orgulloso de su talante «democrático y dialogante». ¿Qué se les puede argumentar a las turbas arrastradas por pasiones compulsivas, que se han creído como si fuera la Sagrada Biblia el cuento de hadas que les han inculcado los separatistas?

Les han pintado el mismo paraíso que a los terroristas islámicos, con sus once mil vírgenes y placeres inigualables, y tenemos a dos millones de votantes catalanes dirigiéndose emocionados hacia un callejón sin salida, haciendo oídos sordos a dos millones trescientos mil y a la dura realidad que ha desmentido de manera tajante la sarta de mentiras repetidas hasta la saciedad siguiendo las técnicas del nazi Goebbels en boca del Artur Mas y sus Caballeros de la Mesa de Cabeza Cuadrada:

-Ninguna empresa se irá de Catalunya.

-Los bancos se quedarán y habrá otros que harán cola para entrar.

-Europa reconocerá la República Catalana desde el primer momento.

-La situación económica mejorará de manera ostensible.

-Nuestro país se sentirá más unido que nunca…

Todas sus promesas han demostrado ser una sarta de embustes y falsedades: más de tres mil empresas fuera de Cataluña, así como sus dos mayores bancos, la Caixa y el Sabadell, ni un solo país ha reconocido a la ‘República Catalana’, ha caído la inversión extranjera, ha bajado el número de turistas y la ocupación hotelera, hasta el Nou Camp registra apenas una media entrada de su aforo, los catalanes sacaron de la región más de cuatro mil quinientos millones de euros… y lo que es peor, una sociedad enfrentada, partida por la mitad, que tardará años en recuperar la concordia y el entendimiento.

Ninguno de estos datos irrefutables ha tenido el peso suficiente, está visto que no hay peor ciego que el que no quiere ver, siguiendo el antiguo proverbio castellano de «Sostenella y no enmendalla» de empecinamiento en el error, al igual que ocurre con el terrorismo islámico, nos enfrentamos a cínicos sin escrúpulos que se amparan en un victimismo desvergonzado y a fanáticos convencidos de que están en posesión de la verdad, afortunadamente no nos movemos todavía en el nivel de la violencia física, de la agresión armada, de morir y matar por un paraíso ilusorio, sin embargo, la fe ciega que profesan y el odio que manifiestan por todo lo español, bien alimentado por una deseducación adoctrinadora y unos bien pagados medios de comunicación al servicio del separatismo, no pueden presagiar nada bueno cuando sus esperanzas vanas choquen contra la firmeza de la otra mitad de Cataluña, cansada ya de agachar la cabeza ante la presión nacionalista, ahí queda la histórica victoria de Ciudadanos, y midan sus fuerzas, sobre todo, contra la firmeza del resto de los territorios, convencidos todos de que lo que a todos atañe, debe ser decisión de todos, y, por tanto, a todos los ciudadanos españoles corresponde gobernar y decidir sobre el destino de España.