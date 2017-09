Independentismo sin remedio Los promotores de la ‘desconexión’ se aferran a un referéndum imposible; no cuentan con otra alternativa que un 1-O simbólico Viernes, 22 septiembre 2017, 00:11

Los máximos responsables del Gobierno de la Generalitat, el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, y los líderes de las dos plataformas independentistas, ANC y Òmnium Cultural, insisten en que sus planes para la celebración de un referéndum secesionista el 1 de octubre siguen adelante. Ello a pesar de que la actuación judicial en cumplimiento de la suspensión de tal consulta por parte del TC hace prácticamente imposible su desarrollo material. Los principales promotores de la ‘desconexión’ se aferran a la simulación del ritual anunciado –un referéndum vinculante inaugurando el tránsito a la república catalana– sencillamente porque a diez días de la fecha señalada no están en condiciones de admitir que ni habrá censo, ni colegios electorales, ni urnas ni papeletas, más que a título simbólico. Sería tanto como aceptar la derrota antes de la batalla definitiva, y hacerlo además sin ningún plan de retirada acordado previamente. Frente al mito de que todo está calculado en el campo del independentismo se impone la constatación de que la ruptura trata de avanzar sobre el desbordamiento de la legalidad, sobre el supuesto de que el Estado de derecho responderá con medidas agraviantes a la terquedad plebiscitaria del secesionismo. Los gobernantes de la Generalitat y sus acompañantes saben perfectamente que no habrá referéndum ni nada que se parezca siquiera al 9-N. Frente a los hechos consumados que quienes gobiernan las instituciones de la Generalitat han querido hacer prevalecer, han acabado imponiéndose los autos judiciales. Debería haber un cierto margen para la rectificación. Un margen que distintos responsables del Gobierno de Rajoy han tratado de ampliar en las últimas horas vía reforma de la Constitución o mediante la revisión de los flujos financieros entre Cataluña y el resto de España. Sugerencias que al independentismo le suenan del todo tardías e insuficientes; especialmente cuando provienen del PP. Pero la deriva independentista ha llegado tan lejos que no puede dar marcha atrás en pos de lo que sus seguidores entenderían no ya como un apaño sino como una obscena traición. Lo que obliga a pensar en que el secesionismo gobernante prefiere, a fecha de hoy, enrocarse en torno a un referéndum voluntarista, para aferrarse a unas cuantas urnas y papeletas testimoniales el 1 de octubre. Sencillamente porque no tiene otro remedio.