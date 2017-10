De Guindos traslada al Eurogrupo que «no habrá independencia de Cataluña» El ministro de Economía, Luis de Guindos. / Reuters El ministro de Economía lanza un mensaje de tranquilidad a los depositantes y arremete contra la «radicalidad» de la Generalitat ADOLFO LORENTE Enviado especial Luxemburgo Lunes, 9 octubre 2017, 15:43

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado contundente sobre la futura independencia de Cataluña minutos antes de reunirse con sus colegas del Eurogrupo. "No está en la agenda, pero si me preguntan, les diré que no va a tener lugar, es un escenario que no lo contempla nadie", ha recalcado a su llegada. Lo ha hecho, eso sí, arremetiendo con dureza contra el Gobierno de la Generalitat por su "radicalidad, irracionalidad e irresponsabilidad" y lanzando un mensaje de tranquilidad a los depositantes de los grandes bancos catalanes.

De Guindos, en este sentido, ha recordado la "reacción muy importante por parte de muchas empresas fundamentales y tradicional del tejido industrial y empresarial catalán" que se ha producido en las últimas horas. "Lo que hace que estas empresas se vayan, algo que es muy triste, es fundamentalmente la irresponsabilidad, radicalidad e irracionalidad de la Generalitat".

Pese a intentar minimizar el impacto que este escenario puede tener en el cuadro macro de España, ha admitido que este tipo de decisiones "genera ruido, incertidumbre e inquietud, pero sobre todo en Cataluña". "Esto obviamente no es bueno. El Gobierno no va a permitir que este daño vaya a más, no tenga la menor duda", ha zanjado antes de recordar que "tomaremos las medidas que sean necesarias para que la potencial DUI no tenga efecto".

En relación a los depositantes, ha insistido en llamar a la calma. "Pueden estar perfectamente tranquilos, porque los bancos siempre van a estar bajo el paraguas del BCE, y esto es muy, muy importante. Son decisiones tomadas libremente. No es por la posibilidad de independencia, sino por la política irracional y radical que solo lleva al empobrecimiento, y el Gobierno no va a permitir que ocurra", ha recalcado.