Los datos de ADN confirman que el cuerpo hallado es de Diana Quer

La Guardia Civil afirma que 'El Chicle' solo ha declarado que atropelló a la joven y que no ha ofrecido ningún dato sobre lo que ocurrió desde que la metió en su coche hasta que la tiró al pozo de la fábrica

La Guardia Civil ha querido poner negro sobre blanco en el caso "más mediático de los últimos tiempos", como lo ha denominado el propio jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña, Francisco Javier Jambrina, en una rueda de prensa celebrada este martes en la Delegación del Gobierno en Galicia.

Lo primero que se han apresurado a confirmar es que las pruebas de ADN revelan que el cuerpo hallado en el fondo de un pozo en una nave industrial en Rianxo (La Coruña) pertenece a Diana Quer. Los restos mortales fueron localizados en la madrugada del sábado al domingo tras guiar a los investigadores al lugar el único arrestado, ahora en prisión, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'.

«El cuerpo tenía dos bloques de hormigón atados en los hombros y a la cintura»

La Guardia Civil asegura que no saben qué pasó desde el momento en el que se lleva a Diana Quer hasta que 'El Chicle' la tira al pozo. El detenido sostiene que la atropelló accidentalmente, pero el coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, revela que para ellos es "imposible", aunque puntualizan que lo que ellos creen "no vale como prueba" y que "será la autopsia la que determine las causas de la muerte". "Hay una autopsia, los cadáveres hablan", ha señalado Jambrina.

Sobre las conversaciones informales del supuesto autor con la Guardia Civil durante el levantamiento del cadáver que ha publicado la prensa esta mañana, el coronel ha dicho que ellos no informarían sobre ello, pero que además "son mentira y no está escrito en las diligencias". Y sobre la hipótesis de la muerte por estrangulamiento, la Guardia Civil se ha limitado a decir: "No lo sabemos".

Sánchez Corbí asegura que en la segunda declaración de 'El Chicle' solo dice dónde está el cuerpo. "No quisimos perder la oportunidad y fuimos a buscar el cadáver". Además, ha explicado que si hubo una violación "no es muy relevante lo que él diga sino lo que demuestre el análisis del cuerpo", por lo que se encuentran a la espera de los datos de medicina legal.

El padre de Diana pide una «condena ejemplar» y respeto para su hija El empresario Juan Carlos Quer ha pedido hoy una condena que sea "ejemplar" para el culpable de la muerte violenta de su hija mayor, y ha apelado a la ética profesional para que la "dignidad e intimidad" de Diana y de toda su familia sea "respetada", a fin de evitar que el dolor sea "mayor". En un comunicado, señala que la desaparición el 22 de agosto de 2016 de esta joven madrileña, de 18 años, y que había acudido a una fiesta en A Pobra do Caramiñal, municipio gallego en el que estaba veraneando con su madre y su hermana pequeña, suscitó desde un inicio un gran interés mediático y social. "En los próximos meses surgirán de nuevo muchas noticias. Por eso apelo, como he hecho en ocasiones anteriores" a la ética profesional con el objeto de que "la dignidad e intimidad de mi hija, y de toda la familia, sea respetada, y evitar que el dolor que sufrimos sea aún mayor". En estos momentos, con el principal sospechoso, José Enrique Abuín Gey, alias "El Chicle", en el penal coruñés de Teixeiro, reconoce Juan Carlos Quer que no puede dejar de acordarse de "todas las madres y padres, de todas las familias, que tienen a un ser querido desaparecido", porque "son miles de casos en toda España". "Comparto su dolor y les deseo lo mejor", hace constar en la nota, y observa que "pueden ustedes comprender el infinito dolor que sentimos por el trágico fallecimiento de mi hija Diana, tras más de 16 meses de angustia e incertidumbre sobre su paradero en los que ni un solo día dejé de pensar en ella". A este sentimiento, admite, se une ahora un largo procedimiento judicial que "determinará la responsabilidad penal" del detenido, del hombre que guió hasta el cuerpo de esta chica, encontrado en un depósito de una nave industrial situada en el lugar de Asados, en el municipio de Rianxo. Y pide Juan Carlos Quer que, si se demuestra esta autoría, todo concluya con "una condena que sea ejemplar y que sirva al menos para que el culpable no pueda volver a cometer horribles crímenes contra otras mujeres". "Mi confianza en la justicia es total", afirma, y añade que es la misma que desde el primer día tuvo en la Guardia Civil y en todo el equipo de investigadores que han trabajado "sin descanso" para poder esclarecer qué sucedió con Diana. "Mi agradecimiento es absoluto y eterno", afirma, y también "lo es para las muestras de cariño y apoyo que yo, y mi familia, hemos recibido a lo largo de todos estos meses, así como para todos aquellos ciudadanos que han colaborado desde la desaparición de mi hija". Asimismo, agradece el interés mostrado por los medios de comunicación y el tratamiento profesional que en general se ha hecho del caso.

El cuerpo fue hallado con dos cuerdas atadas a la cintura y a los hombros con ladrillos de hormigón en un depósito circular de agua potable de 10 metros de profundidad, con una boca de metro y medio "cubierto por una losa de 8 centímetros de grosor". "Hay una pequeña tapa de 40 x 40 que es la boca que levantó 'El Chicle' para arrojar el cuerpo de Diana y lo volvió a tapar", ha señalado el jefe de la UCO.

Debido a que se trata de un algibe de agua potable, limpia, sin fauna, sin corrientes y con una temperatura baja y estable, el cuerpo de Diana se pudo reconocer en ese mismo momento porque estaba "bastante bien conservado para lo que suponen 16 meses en el agua".

Prisión preventiva para 'El Chicle'

'El Chicle', detenido el pasado viernes por la muerte de la joven Diana Quer, ingresó ayer en la cárcel coruñesa de Teixeiro tras conducir a la Guardia Civil el domingo a la nave donde se encontraba oculto el cuerpo de la desaparecida.

La jueza lo acusa de haber acabado con la vida de la joven madrileña y, además, de haber tratado de raptar a otra chica el pasado día 25 en la localidad vecina de Boiro, y deja abierta la posibilidad de nuevas imputaciones ya que los indicios advierten de que "la finalidad del investigado pudo haber sido la de atentar contra la integridad sexual o contra la vida de la víctima".

La detención del conocido por el alias de 'El Chicle' fue posible precisamente gracias a las investigaciones de la Guardia Civil a raíz de ese presunto intento de secuestro, y dado que figuraba en la lista de sospechosos por la desaparición de Diana Quer.

Durante el proceso de investigación de lo ocurrido a la joven madrileña fue determinante el testimonio de la mujer de Abuín, que relató a los agentes que su marido no estuvo con ella la noche de la desaparición, en contra de lo que había dicho meses antes, lo que sirvió de coartada al 'Chicle'.

Acusación particular

Por otro lado, la madre de la joven madrileña se se personará como acusación particular en la causa judicial que investiga la muerte de su hija, según ha señalado su abogado, Pedro Víctor de Bernardo.

El letrado ha anunciado que formulará este miércoles la petición de personación en el procedimiento, tras la reapertura este martes de la causa en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ribeira. El procedimiento fue archivado provisionalmente en abril de este año por falta de indicios.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se está acabando de redactar el auto por el cual quedará oficialmente reabierto el caso.

A la espera de que continúe la investigación, De Bernardo considera que el resultado del informe forense puede ser "determinante y fundamental" para esclarecer los motivos de la muerte de Diana Quer, y de esta forma el tipo delictivo por el que pueden acusar a 'El Chicle'.

El abogado de la madre de Diana Quer ha realizado una valoración "positiva" de la rueda de prensa de este miércoles de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Comandancia de A Coruña y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

De Bernardo ha mostrado su "apoyo y agradecimiento por su trabajo especialmente a la UCO y a todo el dispositivo de las autoridades desplazado hasta A Coruña".

Por su parte, Valeria, la hermana de Diana, ha señalado en un tuit que espera que la autopsia "salga bien" para tener "la paz de que ese ser no le haya hecho sufrir más aún de lo que se espera". "Qué duras son las noches desde que recibimos la última noticia... No puedo dormir desde hace días. Te echo de menos, hermanita", lamenta en las redes sociales.