Rajoy pacta con Sánchez y Rivera mantener el 155 tras la «provocación» del nuevo Govern

Turull y Rull afirman que no publicar sus nombramientos es prevaricación

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull han afirmado hoy que si el Gobierno no publica sus nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) incurriría en «prevaricación», ya que han defendido tener sus «derechos políticos intactos» para ejercer el cargo con «plenitud» y en «libertad». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo ayer sendas conversaciones telefónicas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, para trasladarles su intención de estudiar la viabilidad del Govern propuesto por Quim Torra y mantener mientras tanto el artículo 155.

Después de que Torra nombrara como consellers a dos políticos en prisión preventiva, Jordi Turull y Josep Rull, y a otros dos huidos de la Justicia, Toni Comín y Lluís Puig, el Gobierno hizo público un comunicado en el que calificó de «provocación» esa decisión y advirtió de que estudiará la «viabilidad» del nuevo Govern. La noticia de que el Gobierno no publicará el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Torra, al tener bajo su control el DOGC, lo que implica que se mantiene en vigor la aplicación del artículo 155, ha sido respondida a través de Twitter por Turull y Rull en mensajes a través de sus respectivas cuentas.

«Tenemos nuestros derechos políticos intactos, hemos pedido la libertad para ejercer el cargo con plenitud. No publicar los nombramientos porque no son de su gusto es un ejercicio de prevaricación; mantenerlos, un acto de dignidad perfectamente legal», ha escrito Turull, junto a un hashtag con la frase «mi cuerpo en la prisión, mi corazón en Cataluña». Por su parte, Rull ha lanzado una advertencia en un mismo sentido: «¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad. Tenemos todo el derecho a ejercer de consellers en libertad. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación, simplemente».