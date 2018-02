Fracasan las negociaciones para la equiparación salarial entre policías y guardias civiles con los Mossos Manifestacion de Policías Nacionales y Guardias Civiles pidiendo la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad. / E. C. Los representantes de las fuerzas de seguridad abandonan la mesa después de que Interior se desdijera de su promesa de 1.500 millones en tres años MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 20 febrero 2018, 21:54

Las negociaciones se han roto. No habrá, por el momento, la equiparación salarial prometida por el Ministerio del Interior a los policías y los guardias civiles con los Mossos d’ Esquadra. Por ahora, queda en suspenso el compromiso de Juan Ignacio Zoido, hecho al calor del despliegue y los sacrificios hechos por los funcionarios en Cataluña durante el procés, de que en tres años los funcionarios de Interior iban a cobrar igual que la policía autonómica porque el Gobierno iba a aprobar el desembolso inmediato de 1.500 millones entre 2018 y 2020.

Tras una nueva jornada maratoniana este martes, en la que tenía que haberse materializado el acuerdo, la decena de sindicatos de la Policía y las organizaciones profesionales de la Guardia Civil se han levantado de la mesa tras rechazar la última oferta de la Secretaría de Estado de Seguridad: "6.000 millones de Euros en los próximos 6 años", pero con muchos matices, que, entienden los representantes de los trabajadores, encubren que no habrá igualdad. La oferta de Interior es que en los tres primeros años habrá un aumento de sueldo medio de cada guardia civil en 6.000 euros al año y 4.800 euros en el caso de cada policía.. A eso se añaden 600 Millones de Euros para Segunda Actividad y Reserva y otros 1.400 Millones para inversiones, que no –resaltan los sindicatos- no irán al bolsillo de los agentes

"Hasta aquí hemos llegado. Zoido mentía. Y hoy, en lo que ya anunciamos es el final de la negociación para alcanzar la equiparación salarial, se ha demostrado cuál es la dimensión de ese engaño masivo y hasta qué punto este político no ha tenido el más mínimo empacho en repartir saludos, sonrisas, palmadas y falsas expectativas a todos aquellos compañeros con los que coincidía en actos oficiales. Ni equiparación completa y total ni media equiparación", han denunciado todas las organizaciones profesionales de ambos cuerpos en una nota conjunta.

Según los sindicatos del CNP y los colectivos de guardias civiles, se trata de "una oferta miserable, por sus términos y ofensiva, por sus condiciones"

"Lo que ha puesto sobre la mesa este Ministerio es inaceptable. Las negociaciones, en el colmo del surrealismo, han ido menguando las cantidades disponibles, como si el Secretario de Estado recibiera órdenes de cargarse cualquier opción, no ya de acuerdo sino de diálogo", han denunciado las centrales.