Felipe González, sobre si el asesinato de Santiago Brouard fue ordenado por Interior: «No lo creo en absoluto» Felipe González. / Reuters El expresidente del Gobierno ha explicado que vivió el atentado perpetrado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) «con una cierta frustración e incomprensión» EUROPA PRESS Madrid Domingo, 22 abril 2018, 22:35

El expresidente del Gobierno Felipe González ha negado este domingo que el asesinato del político vasco Santiago Brouard fuese una orden del Ministerio del Interior. «No lo creo en absoluto. El ministro que nombré era incapaz de eso», ha asegurado.

En una entrevista en el programa 'Salvados', González ha descartado que la muerte de Brouard en 1984 estuviese dirigida por José Barrionuevo Peña, ministro del Interior en ese momento. «No lo creo, pero si tiene pruebas soy capaz de admitirlo», ha añadido.

Preguntado sobre si el asesinato de Brouard podía buscar dinamitar el diálogo con ETA, el expresidente ha señalado que sería «una fantasía» pensar eso. «No identifico a ninguno», ha aseverado, sobre si algún integrante de Interior podría estar detrás.

Con todo, González ha reconocido que «es posible» que realmente Brouard buscase dialogar con el Gobierno pese a no tener «ese dato». «Debería disponer de la información. Pero me atrevería a añadir que no me extrañaría teniendo en cuenta lo que hicieron con Ernest Lluch», ha aseverado.

González ha explicado que vivió el atentado perpetrado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) «con una cierta frustración e incomprensión». «No porque no supiera cual era la relación de Brouard con ETA. Pero nunca me lo expliqué», ha remachado.