Expertos jurídicos, sobre las filtraciones de 'La Manada': «Cuanto más se retrase la sentencia, más morbo hay» El Código Penal establece penas de hasta un año de cárcel sólo por copiar imágenes en las redes sociales PABLO OJER Sábado, 9 diciembre 2017, 10:54

Imágenes de lo más aberrantes de los actos sexuales que se produjeron en el portal número 5 de la calle Paulino Caballero de Pamplona la madrugada del 7 de julio de 2016 comenzaron el pasado jueves a distribuirse por las redes sociales. Aunque no se confirmaba su autenticidad, estas imágenes correspondían a fotogramas de los 96 segundos grabados de la presunta violación. En ellas no sólo se veía a alguno de los cinco acusados de la presunta agresión sexual, sino que también se veía a la víctima protegida, C. de 18 años en el momento de los hechos.

La Sala Segunda de la Audiencia de Navarra dejaba muy claro el pasado 18 de octubre mediante un auto que prohibía «la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la acusadora particular, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección». También se recogía: «Prohibimos la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la acusadora particular o de sus familiares».

Y pese a ello, la Policía Foral tuvo que lanzar ayer un mensaje a a través de sus cuentas en las redes sociales en las que se advertía: «Asistimos a la difusión masiva de fotogramas sobre la presunta agresión sexual de La Manada. Se recuerda a sus autores y retuiteadores que adquieren responsabilidad penal por delito contra la intimidad recogido en el artículo 197.7 del Código Penal».

