Puigdemont y Junqueras presentan sus credenciales y Mundó abandona la política Carles Mundó. / Jaume Sellart (Efe) Un sector de ERC llegó a poner la vista en él como sucesor de Junqueras en el partido | Puig y Ponsatí, los dos exconsejeros de JxCat huidos en Bruselas, no se acreditan como diputados CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 9 enero 2018, 14:52

El independentismo toma posiciones de cara a la constitución de la Cámara catalana del miércoles 17 de enero. Con el objetivo de asegurarse la mayoría en la mesa, dos de los diputados de Junts per Catalunya que acompañan a Carles Puigdemont en Bruselas, Lluís Puig y Clara Ponsatí, renunciarán a sus actas de diputados. Sus puestos correrán a los siguientes de la lista. Fuentes de Junts per Catalunya han señalado que la candidatura ha registrado esta mañana las credenciales de todos los diputados electos, incluido Carles Puigdemont, salvo las de los dos exconsejeros, si bien han precisado que no han renunciado aún a sus escaños, pero en el independentismo se da por hecho que lo harán próximamente.

En cambio, Toni Comín, exconsejero de Esquerra, se resiste a abandonar su escaño y ya ha formalizado su credencial, igual que su jefe de filas, Oriol Junqueras. El dirigente republicano que no será parlamentario a pesar de haber sido elegido es Carles Mundó, exconsejero de Justicia, que esta mañana ha anunciado su renuncia al acta de diputado y ha comunicado que abandona la política para volver a ejercer la abogacía. Mundó sonaba como posible candidato a la presidencia de la Cámara catalana. Mundó ha alegado motivos "personales".