Junqueras no acata el 155 pero pide salir de prisión porque no puso «resistencia»

Martes, 21 noviembre 2017

El exvicepresidente del gobierno de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, también ha pedido que le pongan en libertad en aplicación de la ‘vía Forcadell’, porque, alega, él nunca ha opuesto “resistencia” a la aplicación del artículo 155, aunque no hace una declaración expresa de acatamiento de la nueva legalidad. Junqueras, no obstante, incide en su recurso ante la Audiencia Nacional en que el Govern "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre".

El escrito sobre todo hace hincapié en que su encarcelamiento menoscaba su derecho a la participación política con vistas al 21-D. “La prisión preventiva lesiona irremediablemente el derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política. En este sentido y en este contexto la medida cautelar de prisión preventiva es profundamente desproporcionada", recoge el recurso del cabeza de lista de ERC, que se presenta como “representante político en situación preelectoral”

Forn sí acata el 155

La petición de Junqueras se une a la del exconsejerode Interior del Govern cesado, Joaquim Forn, que en su caso pide su liberación alegando que, de facto, ya ha acatado el artículo 155. Solo 24 horas después de que sus excompañeros del Govern Josep Rull y Jordi Turull pidieran a la Audiencia Nacional su excarcelación acogiéndose a la llamada ‘vía Forcadell’, el que fuera máximo responsable político de los Mossos ha hecho exactamente lo mismo.

Joaquim Forn.

En su escrito de apelación ante la Audiencia Nacional, sus abogados recalcan que el exconsejero encarcelado "asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" después de la que el Gobierno central interviniera la Generalitat el pasado 27 de octubre.

El texto, de 24 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, subraya, entre otros argumentos, que no hay riesgo de fuga y que incluso volvió desde Bruselas tras visitar a Carles Pugdemont; que no puede destruir pruebas porque está “desvestido de autoridad”; y que nunca ha puesto a los 17.000 mossos “en contra de la norma”.

«Sin aspavientos»

Insiste además en que los propios comicios de diciembre aminoran cualquier riesgo de reiteración delictiva, pues "el marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente".

En su recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, la defensa de Forn argumenta que el exconsejero"asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" después de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central.

Este argumento lo esgrime para tratar de convencer de que no hay ningún tipo de riesgo de reiteración delictiva: "El marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente", añade su defensa.

Turull y Rull

El el caso de Turull y Rull, un día después de acatar el 155 para pedir su salida de prisión los exconsejeros han mostrado en sus cuentas de Twitter su desacuerdo con la aplicación de dicho artículo. Con idéntico mensaje, ambos excargos han afirmado: "Desde la prisión, continuamos en desacuerdo con que se haya aplicado el artículo 155. Y el #21D, desde las urnas, lo derrotaremos democráticamente".

En sus recursos de apelación ante la Audiencia, los dos exconsellers explicaron que, "aun discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación". Resaltaron que tras la aplicación del 155 ninguno de ellos "ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas".

Críticas de la oposición

La candidata de Cs a las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha advertido de que, aunque los exconsellers del Govern digan ante el juez que acatan el artículo 155 de la Constitución, no se han vuelto constitucionalistas y "volverán a hacer lo mismo" si gobiernan.

En atención a los periodistas antes de participar en un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, ha dicho que respeta todas las estrategias judiciales, pero insiste: "No se han vuelto constitucionalistas ni favorables al cumplimiento de la ley".

"Si vuelven a gobernar volverán a hacer lo mismo. Quizás es una estrategia para desmovilizar el voto no independentista desde el punto de vista político, pero hay que salir a ganar. No nos pueden volver a engañar", ha dicho Arrimadas, que ha asegurado que Cataluña no se puede permitir cuatro años más de proceso independentista.