Esperando al PNV La moción de censura de Sánchez depende del nacionalismo vasco y, salga o no adelante, no aportará la estabilidad que necesita el país Jueves, 31 mayo 2018, 00:17

Sea cual sea su resultado, la moción de censura impulsada por el PSOE que debate desde hoy el Congreso no puede ocultar que la legislatura está agotada ni aportar ni un ápice de la estabilidad institucional que necesita España. De ella saldrá un salvavidas al agonizante Gobierno de Mariano Rajoy o su relevo por otro encabezado por Pedro Sánchez, sostenido en una minoría aún más exigua que la del PP y sin la solidez que requieren los grandes retos a los que se enfrenta el país. La balanza se inclinará de uno u otro lado en función del análisis de riesgos que haga el PNV, cuyos votos serán decisivos según se desprende de los movimientos de las últimas horas. Los jeltzales se ven presionados, de un lado, por la necesidad de preservar la estabilidad y los ventajosos Presupuestos para el País Vasco que aprobaron hace una semana con el PP. Y, de otro, por el temor a aparecer como el único bastón que evita la caída de un Rajoy hundido por la corrupción tras la demoledora sentencia del 'caso Gürtel'. El PNV optará entre ambas alternativas en función de en cuál de ellas intuya un menor desgaste como partido y más posibilidades de alejar al máximo unas elecciones en las que Ciudadanos parte como favorito en las encuestas. Pero los intereses del nacionalismo vasco no tienen por qué coincidir con los generales. Un llamamiento a las urnas parece la opción más razonable cuando se constata que la situación del Gobierno del PP es ya insostenible y que quizás sea posible formar una mayoría de aluvión para derrocar a Rajoy, pero no una para construir un proyecto alternativo con fundamento y apoyos suficientes. Al menos, en el actual clima político y con la correlación de fuerzas ahora existente. Derribar a un presidente tan desgastado como Rajoy une mucho más que la formulación de un Ejecutivo estable. Es más: este último objetivo se presume inalcanzable con una moción de censura que, si sale adelante, lo hará con la suma de grupos con programas incongruentes entre sí y con un PSOE que ha prometido gobernar en solitario aunque solo cuenta con 84 escaños en un Congreso de 350. El previsible apoyo del independentismo catalán compromete a Sánchez y dificulta un eventual desmarque del PNV que mantenga a Rajoy en el poder. Pero los jeltzales no ignoran que, si prospera la iniciativa, lo haría con el respaldo de todas las fuerzas que rechazaron los mismos Presupuestos que incluyen 540 millones de inversiones para el País Vasco, aparte de una subida generalizada de las pensiones.