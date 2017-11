La España del whatsapp (y del ‘tattoo’) Existe el fenómeno del que nos alertaba recientementeGil Aluja en su nombramiento como Doctor Honoris Causapor la Universidad de Extremadura, la presencia de multitudde agentes más preocupados por creer y propagarmemes y fakes que en investigar la realidad de lo reenviado CECILIO J. VENEGAS FITO Farmacéutico Jueves, 23 noviembre 2017, 00:27

En 1892, y a la vuelta a su Nicaragua natal después de haber participado en los actos correspondientes al IV Centenario del descubrimiento de América, Rubén Darío, el príncipe de las letras hispanas, fue interrogado por sus paisanos, ya que venir a España («la madre patria», según él mismo poéticamente indicaba), significaba asomarse a una realidad rotundamente distinta a la de América Central, sobre qué hechos o situaciones habían llamado más su atención. El joven Rubén fue muy claro en su respuesta: «de España lo que más me ha asombrado son las barbas».

La literatura abunda en visiones de extranjeros que cuentan o se refieren a esas percepciones que por cotidianas pueden pasar inadvertidas a los naturales de los territorios visitados. Así, al barbilampiño Darío le llamó tan poderosamente la atención una España barbada, hija de la moda de perillas, patillas y barbas asirias que se habían prodigado tanto en la Europa ocho y novecentista.

Si hiciéramos hoy una abstracción e imagináramos a un ‘guiri’ visitando nuestra España cotidiana, seguramente, ya que para cualquier observador ajeno todo lo cotidiano resulta relevante, podríamos efectuarle la misma pregunta. ¿Qué te llama más la atención de esta España de 2017, que no estuviera en el candelero cinco años antes?

Con bastante probabilidad la respuesta pudiera ser doble: «El whatsapp y el tattoo».

He de confesar que no he estado introducido en ninguno de los dos temas, pero ambos han suscitado en mí una cierta curiosidad desde siempre. Tanto que en el primero de ellos, en unas circunstancias muy concretas, me he dado de alta en su plataforma. La vida está tejida de renunciaciones, y al día de hoy la no tenencia del instrumento me hubiera hecho parecer antisocial o sospechoso, así como se consideraba Juan Ramón a lomos de Platero. Ya estaba de alta en otro programa de comunicación mucho más minoritario que me ha permitido mantener una discreta comunicación con mi familia sin grandes sobresaltos, pero mi llegada al océano del whatsapp, mi inclusión en los grupos, me permite hoy unirme a la expresión de Miguel Boyer: «España es una país de porteras». Quizás con esa premisa pueda entenderse que España, tan excesiva siempre, lidere el uso europeo del whatsapp.

He recibido de diversas procedencias, grupos, nacionalidades y tendencias, de catedráticos de Universidad y de banderilleros, un diversísimo material que ha inundado mi teléfono de banderines, chistes chocarreros y de «cuñaos», iniciativas bien intencionadas pero utópicas, autobombo, propaganda, ecos de manipulación política, paradojas infantiles y las viejísimas cadenas de envíos que ya estuvieron presentes con postales en mi infancia. En general, una dependencia pueril por la que demasiadas personas mayores ansían paliar su soledad, y otros en activo pierden y nos hacen perder miserablemente el tiempo laboral. Se da la circunstancia que los grupos funcionan en su inmensa mayoría sólo cinco días a la semana, lo que precisamente no los une demasiado al ocio ni al tiempo libre, como pudiera parecer a primera vista. Y finalmente existe el fenómeno del que nos alertaba recientemente Gil Aluja en su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura, la presencia de multitud de agentes más preocupados por creer y propagar ‘memes’ y ‘fakes’ que en investigar la realidad de lo reenviado.

Ortega, en su ‘Misión del Bibliotecario’, ya nos advirtió del peligro del lector situado en la ‘selva selvagia’ de la información sin una guía fiable, como pueden representar los medios de comunicación rigurosos, ya que en el fondo como también nos dejó escrito Gracián, «vivimos de fe ajena». Situación que nos dirige rápidamente a la pregunta de ¿En quién ponemos la confianza? Pero supongo que nada de esto les interesa demasiado a quienes compulsivamente envían y reenvían contenidos que las más de las veces, dada su banalidad, presentan su cara más anodina pretendiendo ser ingeniosos y nos hacen asomarnos con demasiada frecuencia a un enorme vacío cultural donde se demuestra que hace ya bastante tiempo dejaron de tener cualquier atisbo de chispa novedosa.

En relación al tattoo, hemos visto como el fenómeno se ha implantado sin distinción de sexo ni de edad en pocos años en las capas sociales más inermes a las modas, tendencias y oleadas. Nuestros jóvenes, particularmente, siguen así la tendencia de los astros de los estadios y de los cantantes de moda. Se calcula por la Academia Española de Dermatología que uno de cada tres españoles entre 18 y 31 años tiene un tatuaje. Vamos avanzando hacia el modo americano por el que un 23% de los residentes en ese país ya cuentan con al menos una marca en su piel. Así hemos visto como adolescentes hacen cola en los estudios para incorporar con carácter permanente signos jeroglíficos en idiomas extraños, animales y plantas provenientes de imaginarios multicolores y supongo que el nombre del amado o la amada. Para su descanso, en este último caso, un proverbio griego ya nos indica, anticipándose a la posibilidad del láser, que «los amantes son los únicos perjuros que los dioses perdonan».

El divertido Groucho Marx, en una de sus películas ya nos ilustra que podía tatuarse desde la Batalla de las Termópilas hasta el número de la Seguridad Social. Podríamos, finalmente, combinar ambos fenómenos para que la bajada a los infiernos que ya efectuó Ovidio con Dante resulte completa. Podremos como máxima novedad de este 2017 tatuarnos el whatsapp para que éste a su vez contenga las bondades de dicha técnica indeleble. O por el contrario, podemos fotografiarnos los ‘tattoos’ y enviarlos a cualquier hora del día o de la noche y con cualquier ocasión o pretexto a nuestras redes sociales mediante el whatsapp. Ventajas éstas de las cotas de progreso social y civilización del ocio que sin duda vamos alcanzando entre todos.

Y éstas serían las barbas actuales que también asombrarían a otro Rubén Darío de visita.