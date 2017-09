España Habrá de esperarse al siglo XIX, tras la Revolución Francesa,para que pueda hablarse de «nación soberana», una naciónque entonces nace de ciudadanos libres e iguales ante la ley y se caracteriza por ser la titular de la soberanía nacional, que ejercen conjuntamente todos los ciudadanos a través de las Asambleas parlamentarias, a las que se somete, incluso, hasta el Rey LUCIANO PÉREZ DE ACEVEDO Y AMO Lunes, 18 septiembre 2017, 00:32

Existe tal deformación de entendimientos y conciencias dado el adoctrinamiento que practican las Autonomías, sobre todo aquellas donde mandan los nacionalistas, en materia de historia, política, geografía y literatura, etc., y la información que brindan las redes sociales y conocidos canales de TV, emisoras de radio y prensa, que hay muchas personas –no solo ignorantes– que creen que España, «esta España nuestra», es un invento del franquismo o para aquellas inteligencias más agudas de la progresía, de la derecha clerical tradicional; y así, la unidad de España, su carácter indivisible y la soberanía nacional cuyo ejercicio corresponden a todos los españoles, serían notas inherentes al proyecto de esa España franquista o nacional-catolicista. Para otros sectores de opinión habría que añadirle a España la nota o característica de la multinacionalidad, como señala ese padre catalán cuyo hijo le pregunta ¿Qué es España, papá? Y el padre le responde: «el país que tenemos al lado, hijo». Lo dice también gente tan culta y preparada como Pedro Sánchez, cuando afirma que Cataluña, País Vasco y Galicia, etc., son naciones y España es otra nación. Y otros que no lo dicen, no quieren quedarse atrás, como Susana Díaz, pues Andalucía no va a ser menos que Cataluña. Menos mal que queda aún gente sensata, como Guillermo Fernández Vara, a quien no se le ha ocurrido decir que Extremadura es también una nación, aunque sin ferrocarril, claro está. Don Guillermo tiene, además, la ventaja de que si tiene alguna duda ya sabe de quien asesorarse.

Para toda esta gente, el hecho de que desaparecido el invicto caudillo los españoles nos diéramos una Constitución democrática, la de 1978, aprobada por consenso y ratificada por una gran mayoría del pueblo español, no cambia las cosas pues dicha Constitución la impusieron los franquistas que hicieron la Transición a la democracia y el pueblo en general y la izquierda en particular tuvieron que ‘tragar’ al hallarse terriblemente presionados por aquellos camisas azules y vivirse unos momentos tan delicados.

Cataluña, que fue siempre una nación independiente a quien el franquismo sometió al totalitarismo más cruel y vergonzoso, ha explosionado, hoy, harta ya de aguantar el robo, la chulería y la imposición de una cultura casposa y castiza, que practicamos impunemente aquellos que nos consideramos y llamamos españoles. Mentiras, trolas y posverdades que, a veces, no dejan ver la auténtica realidad del ser y estar de nuestra España eterna. Porque España existe y existe desde hace seis siglos, cuando menos, sin contar los periodos de Hispania Romana, España Visigoda y Reinos Cristianos de la Reconquista; desde que los Reyes Católicos en el siglo XV unieran personalmente Castilla y Aragón y conquistaran el Reino de Granada y de Navarra, a cuyos territorios fueron uniéndose progresivamente, los procedentes del descubrimiento, la conquista y la colonización ultramarina, lo que posibilitó hablar de «España o Las Españas»; todo un inmenso patrimonio que pasó en el siglo XVI a la Casa de Austria, los «Habsburgo» y más tarde a la rama española de los Borbones, desde 1700. Durante toda esta época «la nación», como concepto jurídico y político, no existe, pues la nación era simplemente el lugar de nacimiento de las personas. El estatuto personal, no de ciudadanos sino de súbditos, lo daba no el sitio de nacimiento sino la Corona o el Reino al que se pertenecía pues la única soberanía (’auctoritas’ y ‘potestas’) que existía era la del Rey (‘L’Etat c’est moi’, «El Estado soy yo», dijo Luis XIV, el Rey Sol).

Habrá de esperarse al siglo XIX, tras la Revolución Francesa, para que pueda hablarse de «nación soberana», una nación que entonces nace de ciudadanos libres e iguales ante la ley y se caracteriza por ser la titular de la soberanía nacional, que ejercen conjuntamente todos los ciudadanos a través de las Asambleas parlamentarias, a las que se somete, incluso, hasta el Rey, que pierde sus prerrogativas tradicionales y queda como titular del poder ejecutivo, es decir, con la facultad de ejecutar las leyes que elabora y aprueba, normalmente con la caución real, el parlamento.

España como nación soberana nació cuando la Constitución de Cádiz en 1812 que instituyó los grandes principios de la democracia liberal, la soberanía nacional, la división de poderes, los derechos y libertades de los ciudadanos, el Estado de Derecho y la firma monárquica del Estado. Estos principios, que formaban parte de la parte dogmática de la Constitución de Cádiz, y que se traducen en aquellos principios programáticos que van a inspirar el nuevo orden político (frente a la parte orgánica, que se ocupa de la organización político/jurídica del Estado) fueron pasando a las Constituciones posteriores de 1837 (progresista), 1845 (moderada) 1869 (democrática y progresista) 1876 (consenso entre liberales progresistas y conservadores), 1931 (Republicana) y 1978 (consenso entre todas las fuerzas políticas) configurando definitivamente el modelo constitucional de España, elaborado prácticamente durante dos siglos entre izquierdas y derechas (progresistas y conservadores) que recoge unos principios prácticamente inamovibles, entre los que destacan la unidad e indivisibilidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles (C. 1978, artº 2º) y la soberanía nacional, del pueblo español en su conjunto, el Estado de Derecho, etc., principios que, a la inglesa, podríamos denominar como la «Constitución histórica de España» cuya reforma sustancial es muy difícil en la práctica, dado el procedimiento de revisión que la propia Constitución señala en los artículos 166 siguientes, sobre todo para la parte dogmática (Título Preliminar, Título I y Título II), pues así lo exige la estabilidad y la garantía de un futuro limpio y despejado para éste gran país que es nuestra querida Patria España, que algunos insensatos pretenden hoy destruir, algo que es verdaderamente imposible, porque somos muchos más los que nos opondremos a ello, utilizando los medios que sean necesarios, si llega la ocasión.