Las enseñanzas de una crisis El nacionalismo ha sido el responsable de la crisis del Estado, y de la propia continuidad de la nación, que llamamos España. Éste se ha basado principalmente en el uso excluyente de resortes como la lengua vernácula, que de ser cooficial, como establece la Constitución de 1978 se ha convertido en única de la administración para producir una inmersión lingüística en la que se han cerneado los derechos de más de la mitad de la población, que ha pasado a ser de segunda FELIPE GUTIÉRREZ LLERENA Domingo, 1 abril 2018, 00:06

A nadie se le oculta que la crisis del Estado creada por el nacionalismo catalán ha sido la más importante de las sufridas en España desde 1975, porque ha pretendido subvertir el marco de convivencia establecido con la Constitución española de 1978. Pareció que durante muchos años la diosa Fortuna nos sonreía y Cibeles, la que esparce bienes, era pródiga con nosotros y, a pesar de la crisis económica daba la impresión de que todo nos sonreía. Pero tanta felicidad nacida en ocasiones de la inconsciencia y del buenismo nos ha dado en la cara con un baño de realidad. De ser partidarios de «acercar la administración a los administrados» hemos pasado a crear reinos de taifas y en los momentos de dificultades se patentiza el «sálvese quien pueda». La solidaridad cuando las cosas de comer escasean empieza por unos mismos, y los que tienen más procuran incrementar la diferencia y garantizar su estado de bienestar. Así desde el garantismo y el buenismo esperando siempre lealtad constitucional pasamos a descentralizar el Estado tanto que en algunos territorios españoles está ausente y ni se le espera y como aquel rey se pasea desnudo (Andersen) y tan contento, hasta que con la realidad se ha dado de bruces.

Corríjanse los errores para que la convivencia colectiva sea mejor y no por ello renunciar a nada, sino establecer los justos términos para que la igualdad entre los individuos sea real. El nacionalismo ha sido el responsable de la crisis del Estado, y de la propia continuidad de la nación, que llamamos España. Este se ha basado principalmente en el uso excluyente de resortes como la lengua vernácula, que de ser cooficial, como establece la Constitución de 1978 se ha convertido en única de la administración para producir una inmersión lingüística en la que se han cerneado los derechos de más de la mitad de la población, que ha pasado a ser de segunda. Entre los hijos de los castellanoparlantes el fracaso escolar es mayor. La hegemonía cultural e ideológica trata de mantener la hegemonía económica. Las transferencias educativas en lugar de acercar el proceso de aprendizaje por aquello de empezar por lo más cercano, ha terminado quedándose en lo próximo en aras de reforzar la identidad basada en la diferencia más que en la complementariedad, así la historia ha pasado a ser una versión ideologizada y un historicismo donde la falsificación y la mentira han tenido carta de naturaleza en aras de un proceso ideológico prefijado.

Con poco se solucionarían muchos de los problemas y, sobre todo, se corregirían algunos males colectivos y todos ganaríamos no solo los nacionalistas, que frente a su pretensión lógica de la creación de un Estado, a lo que los demás nos opondremos siempre que genere el perjuicio a la mayoría y al futuro. La enseñanza de las lenguas tiene que ser igualitaria, tanto el catalán como el castellano con la misma carga horaria en todo el proceso educativo desde la educación infantil a la universidad, no poniendo obstáculos al castellano/español en la Universidad, levantando en esta la prohibición de la presentación de tesis en castellano. El sistema educativo público debe garantizar en igualdad la enseñanza de las dos lenguas cooficiales. El castellano no puede ser excluido del proceso educativo ni el derecho de los padres a la enseñanza en español puede ser minusvalorado ni recluido a centros privados con cargo al Estado. El Estado ya paga y mantiene el sistema público de enseñanza y no tiene por qué recurrir de tapadillo a la enseñanza del castellano, que es derecho y obligación de todos los españoles conocerlo. Libertad para las empresas en la rotulación pudiendo utilizar el castellano si así lo consideran. Prohibiciones ninguna.

La existencia de cuerpos armados ajenos a los cuerpos de seguridad del Estado ha puesto en riesgo la existencia de este. No es de recibo la transferencia instrumentalizada en aras de la distinción, pues de tanto ser diferente les hemos reforzado en su diferencia y potenciado su independentismo. El aparato de seguridad tiene que ser único dentro del Estado, donde también será más eficaz y eficiente. Es el momento de corregir el error.

Es el momento de establecer legalmente el respeto a las instituciones del Estado y entre ellas a la figura del Rey, Jefe del Estado, y a la bandera. No caben los insultos en aras de una pretendida «libertad de expresión», a pesar de lo recientemente establecido por el Tribunal de Derechos Humanos europeo. Es fácil impedir ciertas licencias incrementado las multas administrativas, pues estas son el mejor secante ante la irresponsabilidad y la falta de respeto a los demás. Lo que afecta al bolsillo siempre nos hace pensar un poco más. Basta ya de tener el retrato del Rey boca abajo (Játiva, Cervera o San Feliu de Codines…). Los sentimientos nacionales no pueden tener menor protección que los de los nacionalistas. ¡Basta ya de complejos! La preeminencia de lo constitucional tiene que garantizarse por encima de cualquier particularismo. Así como hay que preservar el derecho al honor por encima de cualquier otra consideración. El honor y el buen nombre de las personas deben estar siempre por encima de negocios particulares cobijados por el gran paraguas del derecho a la información, aunque sean pingües los beneficios.

Con tan poco sería mucho lo que ganaríamos todos, pues los nubarrones de la rebelión desaparecerían, pues aunque se pretenda hacer la sedición desde el pacifismo, al final todo se complica y los pueblos terminan recurriendo a los palos y a otras que hacen más pupa. Nosotros no somos diferentes, por lo que los remedios deben aplicarse preventivamente y nunca tener el atrevimiento de abrir irresponsablemente la caja de Pandora, pues solo desde la tragedia esta puede cerrarse de nuevo, y para tragedias, con las del teatro tenemos bastantes.