Elecciones anticipadas La opción de disolver el Parlamento y evitar el 155 limita el margen de Puigdemont para persistir en el rupturismo Jueves, 19 octubre 2017, 00:13

El anuncio del Gobierno de que aparcará la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat convoca elecciones concede especial fuerza a la eventualidad de que Puigdemont se vea obligado a disolver el Parlamento autonómico. Entre adelantarse a la habilitación de ese artículo por el Senado mediante una convocatoria anticipada y declarar de forma unilateral la independencia para acabar también en las urnas, resulta evidente que la primera de las opciones es la que permitiría rebajar la tensión. Además, concitaría el interés de un amplio espectro parlamentario. La otra alternativa –a la que se aferra el sector más radical del secesionismo– conduciría de forma inexorable a la inédita entrada en vigor del 155, un escenario de imprevisibles consecuencias que no es del agrado ni del Gobierno ni del PSOE. La convocatoria inmediata de elecciones no es en sí misma la solución: bastaría con que se produjeran unos resultados similares a los de 2015 para que se volviese a las andadas de la espiral secesionista. En todo caso, tras el desafío contrario a cualquier legalidad que ha llevado a Cataluña al borde del precipicio y cuyos efectos ya son apreciables –fuga masiva de empresas, desplome del turismo...–, está por ver si las urnas revalidan o refuerzan la apretada mayoría independentista causante de esa situación. También los efectos de los eventuales cambios de liderazgo en algunas formaciones, como el PDeCAT. El mero hecho de citarse en unos nuevos comicios generaría debates y disensiones en los partidos que han protagonizado la escalada independentista, que habrían agotado la legislatura sin lograr los objetivos propuestos. Además, aun en el caso de que la convocatoria se planteara en clave plebiscitaria, daría lugar a un paréntesis electoral que podría moderar las posturas más extremas. Todo ello no despeja las dudas acerca de si la tensión a la que está sometida la vida pública en Cataluña dibuja las condiciones idóneas para una campaña que devuelva el rumbo del país a la esfera de la política y de la democracia representativa. A medida que el adelanto electoral emerge como la menos mala de las salidas posibles, Puigdemont y su partido se quedan sin argumentos y sin margen de maniobra para dejarse llevar por la inercia de la espiral rupturista. Sería paradójico que decidieran resistirse a la disolución del Parlamento y abocar a la autonomía catalana a ser intervenida por una resolución del Senado.