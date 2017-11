Diputados de JxSí dicen que fue Puigdemont quien dijo que el Gobierno amenazó con violencia Carles Puigdemont. / Afp «No recuerdo si usaron las palabras sangre o fusiles, pero los allí reunidos entendimos que ya no se respetarían ni haciendas ni vidas», afirma Lluís Llach EUROPA PRESS Barcelona Martes, 21 noviembre 2017, 17:03

Diputados de JxSí en la última legislatura del Parlament han asegurado que fue el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, quien les trasladó en una reunión el 26 de octubre que el Estado había amenazado con utilizar la violencia si se implementaba la independencia de Cataluña.

El cantautor y cabeza de lista de la candidatura por Girona, Lluís Llach, ha relatado en un mensaje de Twitter este lunes que él asistió a la reunión: "No recuerdo si se usaron las palabras sangre o fusiles, no apunté nada, pero que al final de las conversaciones las personas reunidas entendimos que ya no se respectarían ni haciendas ni vidas, totalmente cierto".

En el mismo sentido, la dirigente de MES y también diputada de JxSí en la pasada legislatura Magda Casamitjana ha confirmado "lo que se explica sobre las amenazas del Estado", de las que alertó la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Una «línea roja»

"El presidente [Puigdemont] lo dijo unas cuantas veces ese jueves por la mañana. Nada lo podía parar pero la vida de las personas era una línea roja que nunca cruzaríamos ninguno de los que estábamos", ha explicado en la misma red social, donde ha añadido que no duda de las palabras del ahora candidato de JuntsxCat.

Llach y Casamitjana son algunos de los asistentes a la reunión en que Puigdemont reveló su intención de convocar elecciones autonómicas con el fin de impedir que se aplicara el artículo 155 de la Constitución, un encuentro en el que, según publica 'Nació Digital' este martes, también se planteó la posibilidad de que la Fiscalía presentara una querella por rebelión contra el Govern.