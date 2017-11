El PP difunde en redes sociales un vídeo para denunciar el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña Se denuncian textos de libros escolares en los que se define a Cataluña como un reino o un país EUROPA PRESS Madrid Martes, 21 noviembre 2017, 22:33

El Partido Popular ha comenzado a difundir este martes a través de la redes sociales un vídeo bajo el lema 'MalEDUCat' para denunciar el adoctrinamiento independentistas en las aulas de Cataluña y reclamar que la política quede fuera de los centros escolares.

A lo largo de sus dos minutos de duración se muestran titulares de prensa sobre distintos casos de adoctrinamiento en Cataluña para censurar la difusión de una "doctrina basada en el odio y la xenofobia" y reclamar "la política fuera de las aulas".

Entre otras cuestiones, se denuncian textos de libros escolares en los que se define a Cataluña como un reino o un país, o mapas en los que se incluyen zonas aragonesas, y además se alerta del efecto contagio del independentismo en zonas de la Comunidad Valenciana como Valencia y Alicante y en Baleares.

Se denuncia el adoctrinamiento en los programas infantiles de TV3, la participación de escuelas en un proyecto a favor de la independencia o el acoso que sufren los escolares y sus familias por reclamar el castellano o no secundar las huelgas convocadas.

También se recogen imágenes de la expresidenta de la Cámara autonómica, Núria de Gispert, durante la visita de un grupo de escolares al Parlament en las que les explica: "El 11 de septiembre de 1714, hace 300 años, hubo una guerra en Barcelona, en Cataluña, y la ganaron, no los catalanes, los otros".

"No mientas", "no confundas", "no obligues", reclama el PP en el vídeo, en el que concluye con una llamada a sacar la política de las aulas de los centros escolares catalanes.