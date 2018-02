Cospedal, víctima sorpresa de la sociedad machista María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. / Efe La ministra de Defensa cree que se la enfrenta con Santamaría por «morbo»: «A lo mejor si no fuéramos mujeres no se hablaría de esto» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 13:15

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado este miércoles que esté enfrentada con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha asegurado que simplemente tienen distintas funciones. A su juicio, existe cierto "morbo" en promover esta supuesta ruptura en el Gobierno.

"A lo mejor si no habláramos de dos mujeres no estaríamos hablando de esto", ha sugerido durante una entrevista en Onda Cero, en la que ha explicado que la relación que tienen con la vicepresidenta es la de "compañeras" en el Consejo de Ministros y en el Partido Popular.

Según ha insistido, no existe "bicefalia" en el seno del Ejecutivo porque al frente está el presidente, Mariano Rajoy. "Lo que venga después ya veremos", ha apuntado puntualizando sin embargo que "muy probablemente" el futuro lo represente también Rajoy porque continúe al frente del partido y como candidato a la reelección.

"A lo mejor si no habláramos de dos mujeres no estaríamos hablando de esto. Tiene más morbo. Dos mujeres que se están enfrentando. Si fuera dos hombres a lo mejor no sería exactamente igual", ha lamentado.

Cospedal ha insistido así en que "no hay una división de poder", sino que simplemente Sáenz de Santamaría y ella ejercen "funciones distintas", una como vicepresidenta del Gobierno y otra como ministra de Defensa y secretaria general de los 'populares'. "Es un tema de que tenemos funciones distintas", ha zanjado.