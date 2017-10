El constitucionalismo convoca una gran manifestación en Barcelona para el domingo contra la DUI Manifestación del 21 de octubre. / PAU BARRENA (Afp) SCC se propone movilizar a más gente que la ANC y Ómnium en la protesta contra los 'Jordis' CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 25 octubre 2017, 13:11

El constitucionalismo vuelve a echarse a la calle en Barcelona. Después de la gran manifestación en la capital catalana, que reunió a cientos de miles de personas -un millón, según los organizadores- el pasado 8 de octubre, Sociedad Civil Catalana (SCC) vuelve a llamar a la movilización para este domingo en la ciudad condal, días después de la supuesta declaración de independencia, que podría proclamarse entre el jueves y el viernes en el parlamento catalán.

La sociedad civil no independentista se siente fuerte, quiere normalizar su presencia en la calle, quiere combatir la idea de que la calle es solo de los soberanistas y para visualizar su cada vez mayor capacidad de influencia ha asumido el reto de organizar la manifestación del domingo en el mismo lugar en que la que la ANC y Ómnium celebraron el sábado pasado para pedir la puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a la que acudieron 450.000 personas, según la Guardia Urbana.

La protesta arranacará en los jardines de Gracia y descenderá por el paseo de Gracia hasta la Gran Vía. Algo más de un kilómetro, que desde SCC consideran que será un éxito. No se ponen objetivos, pero no descartan que las cifras puedan ser mayores que las del 8-O. Sobre todo, según han señalado esta mañana en rueda de prensa, si el parlamento catalán aprueba la declaración de independencia. El lema es por la “convivencia y el seny (sensatez), Cataluña es de todos” y no solo de una parte. “No pedimos marcar la agenda como otras entidades”, ha dicho el vicepresidente de SCC, Alex Ramos, sobre la ANC, “solo pedimos que se nos tenga en cuenta”, por que se “nos ha obviado”, ha denunciado. “Pero nunca le diremos a un presidente que ponga las urnas”, ha rematado. “No queremos confrontarnos y que las cosas se decidan en las calles. Las calles son de todos, hay que normalizar la situción en Cataluña, que no haya abuso de una parte”, ha señalado.

SCC no pide al Gobierno que aplique el 155, pues considera que esa es una decisión que debe adoptar el Estado y la entidad antisoberanista no quiere entrar, pero de alguna manera la ha avalado al decir que reclama que se “normalice la situación democrática en Cataluña” y se reinstaure la legalidad. Los dirigentes de SCC creen que unas nuevas elecciones podrían contribuir a ello.