El Congreso levanta el veto del Gobierno a reformar la regla de gasto de los ayuntamientos El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, conversa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. / Efe El PP lo registró fuera de plazo y la iniciativa de Podemos será ahora debatida en la Cámara baja MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 28 noviembre 2017, 15:05

Es la primera vez que el Congreso consigue anular un veto del Gobierno a una iniciativa de la oposición. Un error de forma le ha impedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy bloquear la proposición de ley de Unidos Podemos para modificar la regla de gasto de los ayuntamientos que será debatida ahora en la Cámara baja.

Así lo ha decidido este martes la Mesa del Congreso despúes de que el escrito del Gobierno llegase fuera de plazo. Concretamente, cuatro minutos después, según fuentes gubernamentales, "por un retardo de la plataforma de registro electrónico" y, aunque en algunos casos el órgano de dirección de la Cámara ha sido flexible, en esta ocasión lo declaró nulo. Aún así, el secretario de Estado de relación con las Cortes, José Luis Ayllón, ha recordado que todavía existe margen para frenar la iniciativa morada en la Cámara baja introduciendo una enmienda de no conformidad. De no ser aceptada, el Ejecutivo no dudará en interponer el veto en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Ayllón ha especificado, eso sí, que esta medida, de aprobarse, supondría en las próximas cuentas "más de 100.000 millones de euros entre el gasto y la disminución de ingresos".

La propuesta de Unidos Podemos, que busca que los consistorios saneados puedan usar el superávit para hacer políticas públicas, podría ser aprobada en el Congreso ya que existe una mayoría política en la oposición a favor de flexibilizar la regla del gasto local. Entre ellos, el PSOE que ya presentó una moción que será debatida esta tarde en el hemiciclo en ese sentido.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado que la "torpeza" del Gobierno le haya impedido vetar su tramitación parlamentaria. Según ha señalado, ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona, "que gestionan bien, tienen las cuentas saneadas y tienen superavit", no pueden usarlo "para hacer políticas públicas, sino que viene Montoro" y "se lleva ese dinero para tratar de compensar los defectos, las deciencias, la ineptitud de un Gobierno que gestiona mal".

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha lamentado que la oposición no haya sido más permisiva con el retraso de su partido. "A muchos grupos se les han aceptado enmiendas fuera de plazo", ha insistido el diputado popular, que ha cargado contra Iglesias y los suyos por querer fundirse el dinero "entre asociaciones de amigotes podemistas en las que están poniéndose las botas".