El comunicado de ETA es «consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho»

El Gobierno cree que «está bien» que ETA pida perdón a las víctimas, pero considera que su comunicado de hoy reconociendo el daño causado «no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho» que ha vencido a la organización terrorista «con las armas de la democracia».

«Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, han sido determinantes en la derrota de ETA», han señalado fuentes del Ejecutivo. Para el Gobierno, han indicado las mismas fuentes, «hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado».

Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 20 de abril de 2018

«Estamos ante el gran paso para la paz definitiva»

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado hoy que el comunicado de ETA en el que reconoce el daño causado supone «el gran paso para la paz definitiva», tras un «largo y duro camino».

«Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino», ha escrito Sánchez en la red social Twitter.

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha dicho este viernes, en relación al comunicado difundido por la banda terorista ETA, que la sociedad «no les dio nada cuando mataban» y «tampoco se lo van a dar ahora que han dejado de hacerlo y mucho menos las gracias». En una entrevista ha señalado que el comunicado es «la constatación de que ETA ha sido derrotada».

Para Sémper, las disculpas de ETA a aquellos damnificados que «no tenían una participación directa en el conflicto», «puede responder a un mensaje interno para aplacar a una parte de la sociedad vasca que le ha justificado y a otra para que no está dispuesta a asumir ese perdón».

El filósofo y escritor Fernando Savater, ha afirmado que «la víctima fundamental de ETA ha sido la Democracia y a ella no se le muestra respeto en el comunicado» que ha difundido la banda terrorista este viernes y en el que reconoce «el daño causado». «En un momento determinado, el comunicado viene a decir: 'qué más hubiéramos querido nosotros que hubiera paz y libertad en Euskadi'», ha reflexionado Savater, para incidir en que «lo hubo» porque eso era precisamente «lo que había traído la Democracia».

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, critica el discurso que persiste en el comunicado en relación «como nunca hubo Democracia, como siempre han estado oprimidos, ha pasado lo que ha pasado», cuando no es verdad. Savater ha incidido además en que lo «humanitario» del comunicado está «restringido a quienes no estaban relacionados directamente con el asunto»: «Un concejal o un guardia civil estaban metidos en el problema y por tanto no pueden quejarse», ha ironizado.