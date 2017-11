Colau exige explicaciones al Govern cesado por «engañar y tensionar» La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / EFE La alcaldesa de Barcelona carga contra el PSC por no pedir la libertad de los encarcelados y por aliarse con ex de Unió AGENCIAS Barcelona Sábado, 11 noviembre 2017, 16:50

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este sábado explicaciones al Govern cesado y autocrítica "por haber engañado y tensionado a la población, y por haber creado un perjuicio económico terrible al que habrá que hacer frente" tras llevar a Cataluña a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

En su intervención en la asamblea que CatComú celebra en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha asegurado que la campaña para las elecciones del 21 de diciembre será una oportunidad para que los partidos que conformaban JxSí expliquen "porque, en vez de convocar elecciones, hicieron una DUI, desaparecieron y dejaron el país solo sin firmar ni un decreto".

Pese a exigir la salida de la cárcel de los consellers cesados y de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ha asegurado que debe empezar a decirse que ha habido un Govern cesado "irresponsable que ha llevado el país al desastre".

Para Colau, estas elecciones se celebrarán en la peor situación institucional posible de los últimos 40 años, con una Generalitat "intervenida y un Govern legítimamente elegido cesado por el 155 e injustamente encarceladdo por motivos políticos", y en un momento de bloqueo de relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central.

Asimismo, durante una entrevista en Catalunya Ràdio ha considerado que tras el 1 de octubre "es evidente que el Estado de las autonomías no tiene razón de ser", a la vez que se ha mostrado crítica con el independentismo porque sus estrategias "no han sido las más eficaces". La alcaldesa ha recordado que "la movilización increíble que hubo" después de ese 1-O; pero también "la represión que hubo y todo lo que ha venido después".

Y luego ha añadido: "La relación entre Cataluña y el Estado debe poderse revisar y debe hacerse de forma democrática. Ahora lo que hay que ver son las estrategias para hacerlo posible, porque diría que no han sido las más eficaces y no puede ser que este tema haga que no hablemos del resto, porque Cataluña necesita un gobierno que gobierne".

«Recoser las heridas»

En su opinión, hay una polarización y una política de bloques que no les representa, por lo que ha llamado a "recoser las heridas" de una sociedad que cree que no se merece haber sido tensionada por parte de los que aplican el 155 y los que han aprobado la DUI

También ha cargado contra el PSC, tras lamentar que no lleven la retirada del 155 y la libertad de los encarcelados como primer punto de su programa electoral: "No entiendo que no se pida la libertad de compañeros, aunque no sean de tu partido, por mucho que sean adversarios políticos".

Después de la alianza de los socialistas con Units per Avançar, integrado por ex de Unió, ha reflexionado que no sabe qué pensarían Pasqual Maragall y antiguos socialistas de estas alianzas y ve "incomprensible e injustificable que Miquel Iceta se haga 'selfies' con el racista y xenófobo de Albiol".

"No entiendo, como mujer de izquierdas, que Iceta se alíe con PP y Cs, y sume a sus filas a Unió, un partido de derecha en contra de los derechos LGTBI. Si esto es la izquierda, que venga alguien y me lo explique", ha zanjado.

La alcaldesa también se ha dirigido al PP, dejando claro que no tendrá nada que hacer con Cataluña mientras la trate con "arrogancia, menosprecio y autoritarismo", y ha pedido que, junto con Cs, se queden solos en estas elecciones.