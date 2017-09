Colau advierte a Rajoy que si busca «arrasar» Cataluña, los demás dialogarán 02:06 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Apela al PSOE a participar en la búsqueda de esa solución dialogada, para lo cual antes tiene que dejar de alinearse con «un PP bunquerizado» EFE Zaragoza Domingo, 24 septiembre 2017, 12:04

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si su propuesta política consiste en "arrasar Cataluña", los demás partidos, incluido el PSOE, según ha pedido ella, construirán "alternativas" para encontrar una solución dialogada.

Colau ha sido la encargada de inaugurar la asamblea extraordinaria de los cargos del grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, que tiene lugar hoy en Zaragoza con la presencia del secretario general de la formación, Pablo Iglesias.

La alcaldesa, que ha acudido a la capital aragonesa sólo para esa intervención de arranque, ya que tiene previsto regresar a Barcelona por la festividad de La Mercé, ha apelado al PSOE a participar en la búsqueda de esa solución dialogada, para lo cual antes tiene que dejar de alinearse con "un PP bunquerizado". Ha lamentado que en el evento de hoy en Zaragoza no haya representantes del Partido Socialista, pero, según las palabras de la regidora barcelonesa, siempre hay tiempo para el encuentro con el PSOE de Pedro Sánchez.

De hecho, ha recordado que el Ayuntamiento de la capital catalana lo gobierna con los socialistas. En busca de ese espacio de encuentro, Colau ha pedido al PSC y al PSOE que recupere lo que "defendía" antaño, el derecho a decidir, un referéndum acordado, pues es en lo que están de acuerdo sus propios votantes. Y se ha dirigido a Sánchez para que asuma "responsabilidad de Estado" y se avenga a escuchar a Cataluña, lo que no pasa por "alinearse con un PP bunquerizado y en escalada represiva", capaz incluso, ha dicho, de "suspender de facto el autogobierno". La situación, apelando al secretario general del PSOE, "no va de un 'sí' o un 'no' a la independencia", sino "de derechos y libertades".

A juicio de la alcaldesa de Barcelona, urge superar la "cerrazón y negación del diálogo" del PP en estos momentos, ante una situación "muy preocupante" como la catalana. No ha roto los puentes con el Ejecutivo, de hecho ha resaltado Colau que "evidentemente siempre habrá tiempo de dialogar con quien ejerce la acción de Gobierno". Ahora bien, le ha pedido a Rajoy que esté "a la altura", porque si su propuesta consiste en "la derrota de Cataluña o arrasar Cataluña", lo que equivale a "la muerte de la política", según ha manifestado, ni ella como alcaldesa, ni las demás fuerzas políticas, podrán hablar con él.

Porque, para Colau, a pesar de la situación "muy preocupante", "siempre hay esperanza" y siempre hay resquicio para el diálogo. Su objetivo es "construir soluciones políticas" desde la diversidad, pues no todo es "estar fuera de la legalidad" ni "el choque de trenes está escrito" como si no hubiera "nada que hacer".