¿Qué les espera a los refugiados del 'Aquarius'?

Solicitud de asilo político

El procedimiento para la solicitud de asilo político y protección internacional se encuentra regulado en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en concreto en el artículo 21.

La solicitud se inicia y formaliza, con la asistencia de intérprete y letrado, solicitando los hechos y circunstancias de su solicitud, después se instruye e informa a Acnur, teniendo que resolver las autoridades competentes en el plazo de 96 horas desde su formalización. Si no se resuelve se admite a trámite, si la resolución es desfavorable tiene 2 días para hacer un rexamen, y en 48 horas se decide si es admitida a trámite y si no se le devuelve al país de procedencia. La admisión a trámite de una solicitud de asilo lleva aparejada la entrega de documentación al solicitante que le permite de forma temporal residir y trabajar en España hasta que se resuelva su expediente de concesión o no de la condición de refugiado.