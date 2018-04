Cifuentes se reafirma ante Génova en que se examinó con un tribunal Los documentos presentados por Cifuentes en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid. / Efe La presidenta se niega a dimitir y viaja a la convención nacional que el PP había organizado para relanzar el partido NURIA VEGA Madrid Viernes, 6 abril 2018, 12:10

Defendió su trabajo de fin de máster y hubo tribunal evaluador. Es la versión que Cristina Cifuentes sostiene en público y privado y el mensaje que ha hecho llegar a la dirección nacional del PP. Fuentes populares, que reconocen no tener constancia de los hechos y sí de lo que argumentan unos y otros, insisten en que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado su palabra y esperan a la resolución del caso.

En el partido entienden que la pregunta pendiente de responder es quién formó parte del tribunal que examinó el proyecto de fin de curso de Cifuentes si las firmas que figuran en el acta pudieron ser falseadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid se aferró ayer a «no corresponde a ningún alumno determinar qué personas» le evalúan. Y según sus palabras, no recuerda los nombres de quienes escucharon la defensa de su trabajo el 2 de julio de 2012.

La investigación ha quedado ya en manos de la Fiscalía después de que la Universidad Rey Juan Carlos trasladara ayer toda la información al Ministerio Público al detectar en sus pesquisas internas «informaciones que pudieran ser constitutivas de delito». Y a la espera de que el rector, Javier Ramos, comparezca a las 13:30 horas, en el PP ponen el foco en el centro de enseñanzas superiores.

De hecho, fuentes de la formación conservadora recuerdan que ayer la profesora Alicia López de los Mozos trasladó que no reconoce su firma en el acta del examen final y que hoy el director del máster en Derecho Público del Estado Autonómico admite que se reconstruyó el documento. De ahí que en el partido entiendan que todo irá rápido.

De que se certifiquen o no irregulares en la obtención del título, de que se esclarezca la responsabilidad de Cifuentes y de la actitud de Ciudadanos dependerá el futuro de la presidenta madrileña. En el PP no se atreven a augurar si los liberales terminarán o no forzando la dimisión cuando a un año de las elecciones podría interesarles más jugar al desgaste. Pero asumen que la evolución de los acontecimientos será determinante.

De momento, viajan a Sevilla a sabiendas de que la convención nacional que convocaron para relanzar el partido ha quedado lastrada por el caso Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid está ya de camino a la capital andaluza dispuesta a resistir.