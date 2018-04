Maillo descarta que Rajoy pueda pedir la dimisión de Cifuentes Cristina Cifuentes. / Efe Borja Sémper asegura que en este caso siguen «existiendo incógnitas» y alguien «no está diciéndolo todo» AGENCIAS Madrid Lunes, 16 abril 2018, 11:12

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha apostado hoy por esperar a que Ciudadanos cumpla su anuncio de que apoyará una moción de censura contra Cristina Cifuentes junto al PSOE y Podemos, y ha defendido la posición moderada de su partido: «El PP no es una máquina de picar carne».

«Quiero ver a Ciudadanos sentado con Podemos y el PSOE para negociar una moción de censura», ha dicho Maillo en una entrevista en Antena 3, en la que ha descartado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda pedir ahora la dimisión de la presidenta madrileña. Ha sido tajante: «No estamos ahora en esa tesis, queda mucho para el 7 de mayo».

A su juicio, de aquí al 7 de mayo, que es la fecha tope para el debate de la moción de censura, queda mucho tiempo para que Ciudadanos recapacite su posición ante la división interna que, asegura, existe dentro de la formación de Albert Rivera.

Cifuentes sigue con su agenda La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, continúa con su agenda en medio de la polémica de su máster y acudirá hoy a la recepción oficial que organizan los Reyes en el Palacio Real con motivo de la visita de Estado del presidente de la República de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. La dirigente madrileña ha reducido al máximo sus apariciones en actos oficiales desde que saltase la polémica de su título, puesto que éste acapara todo el protagonismo. Así, la presidenta no ha salido a comparecer tras la reuniones del Consejo de Gobierno y en los actos públicos a los que ha asistido, como los premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha rechazado hacer declaraciones ante los medios.

«Dentro de Ciudadanos me consta que hay debate sobre si apoyar una moción de censura con el PSOE y Podemos, con Podemos que apoya a los independentistas. Es una posición muy complicada dentro de Ciudadanos», ha avisado.

Maillo ha reconocido que la sociedad en su conjunto está reclamando «claridad» sobre lo que ha sucedido con el máster de la presidenta madrileña ante las explicaciones «decepcionantes» de los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos.

Sobre las encuestas que apuntan a una importante subida de Ciudadanos, Maillo ha alertado al líder de Cs, Albert Rivera, que resulta «presuntuoso» vender la piel del oso antes de cazarlo, y le ha recordado que en anteriores elecciones también hubo sondeos que después se equivocaron.

Un juez abre diligencias sobre la querella contra los periodistas El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, cuyo titular es el juez Pedro Antonio Domínguez, ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre la querella de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, contra los periodistas de eldiario.es Raquel Ejerique e Ignacio Escolar, que destaparon las supuestas irregularidades del máster. El traslado se realiza tras la apertura de diligencias, un paso previo a la admisión o rechazo de la investigación. Ahora, el fiscal deberá informar sobre si se investigan o no los hechos denunciados por la jefa del Ejecutivo madrileño.

«Esto ya ha pasado, acuérdese del sorpasso famoso. Presumir de encuestas en un error evidente porque no es lo mismo opinar qué vas a votar, que votar», ha advertido el dirigente del PP, que cree que el actual momento de «incertidumbre» es perfectamente «superable».

Sémper: «Sigue habiendo incógnitas»

El presidente del PP de Gipúzcoa y portavoz popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha asegurado que en el caso del máster de Cifuentes siguen existiendo «incógnitas» y alguien «no está diciéndolo todo».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Sémper ha sido preguntado por la situación que vive la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, con su polémico máster. El dirigente popular ha reconocido que mantiene «dudas y certezas» y ha lamentado que cuando desde la política se proyectan «imágenes poco edificantes, y ésta lo es», se abunda en «la distancia» con los ciudadanos.

«Conozco a Cifuentes, la respeto y valoro. Soy consciente del inmenso trabajo que ha desarrollado y toda esta polémica y las incógnitas que siguen existiendo no me tranquilizan ni me gustan», ha indicado.

Tras afirmar que no sabe si Cristina Cifuentes será candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo año, Sémper ha valorado la situación como de «extremadamente complicada» ya que ella ha dado explicaciones y presentado documentos, pero «las explicaciones e información que conocemos de la Universidad no encajan». «Aquí alguien no está diciéndolo todo», ha añadido.