Cifuentes acusa a Cs de querer derribar su gobierno para darlo a la izquierda El coordinador general del PP, Martínez-Maillo, dice que «aún no se ha tomado una decisión ni la contraria» AGENCIAS Madrid Jueves, 12 abril 2018, 10:47

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha afirmado hoy que el «único» compromiso que tiene Cs es el de «derribar» su Gobierno «legítimamente elegido» para entregarlo a la izquierda, sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura porque ella no está imputada ni ha falsificado ningún currículum.

Cifuentes se ha pronunciado así en su primera intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, le ha pedido que «dimita hoy mejor que mañana» por el caso de su máster, supuestamente falsificado, del que cada día -ha dicho- se conoce nueva información.

«Mi compromiso con las instituciones madrileñas es total. Habría que ver cuál es el suyo y el de su partido porque parece que consiste únicamente en intentar derribar un gobierno legítimamente elegido por los madrileños sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura, porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum», ha asegurado Cristina Cifuentes.

En ese sentido, la presidenta ha incidido en que el «único compromiso» de Ciudadanos es «entregar» el Gobierno regional «a la izquierda», una posición que, les ha advertido, tendrán que explicar a su electorado.

La decisión sobre la dimisión de Cifuentes

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha señalado hoy que la decisión de que Cristina Cifuentes siga siendo presidenta madrileña no es sólo de Mariano Rajoy, sino también de la propia dirigente regional, porque es personal, y del partido.

En una entrevista en Radio Nacional, Maíllo ha señalado, en cualquier caso, que «aún no se ha tomado una decisión ni la contraria», hay tiempo y hay que «ver las alternativas». «Evidentemente, nadie está por encima de la siglas del partido» y «es muy importante la estabilidad en Madrid», ha añadido el dirigente popular.

Ha señalado, por otra parte, que en este momento no hay prevista una reunión entre el presidente del Gobierno y la jefa del Ejecutivo madrileño, «lo que no significa que no se pueda producir», además de señalar que no le consta que haya habido más contactos entre Rajoy -que ha estado de viaje en Argentina- y Cifuentes desde la convención nacional del PP del pasado fin de semana.

La decisión no será «inminente»

Ha insistido en que aunque Mariano Rajoy y todos los dirigentes del PP, coinciden en que hay que actuar con celeridad, eso no significa que la decisión vaya a ser «inminente», entre otras cosas porque hay plazo hasta el 7 de mayo para convocar el debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE, y que Podemos ya ha anunciado que apoyará.

Un debate cuya fecha, además, pondrá, porque es su potestad, la presidenta de la Asamblea, la 'popular' Paloma Adrados.

Maíllo ha subrayado que si alguien piensa que este caso es como el de Murcia, que provocó hace un año la dimisión como presidente de Pedro Antonio Sánchez, «se equivoca», porque Cifuentes no está «ni imputada ni procesada».

Además ha acusado a Ciudadanos de «precipitarse». «Estoy deseando ver a Albert Rivera sentándose con Pablo Iglesias a negociar la moción de censura», ha señalado el dirigente popular.

Más tarde, en los pasillos del Congreso, Maíllo ha señalado, a preguntas de los periodistas, que la versión universitaria de ayer fue «bastante decepcionante», que la trayectoria de Cifuentes siempre ha sido «intachable» y que hay «dos versiones» sobre su caso.