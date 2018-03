No cerremos los ojos a la realidad Ante lo inevitable no hizo cosa alguna para que no se produjeseel agotamiento del Fondo de Reserva y para disimular su fracaso echó mano del endeudamiento público, aprovechándose delas beneficiosas condiciones que le permitía la política monetaria del BCE. En definitiva, trasladó el agujero de las pensionesa los hombros del conjunto de los españoles JUAN PÉREZ ZARAPICO Viernes, 16 marzo 2018, 00:26

En 1980, en España, había 5 millones de personas de 65 años o más años. Y en un futuro, en el 2060, se prevé que esa cifra se habrá incrementado un 200%. La famosa ‘hucha de las pensiones’ se creó en el año 1997, pero hasta el 2000 no recibió una aportación de unos 650 millones de euros y posteriormente, gracias a las políticas socialistas, en 2011 alcanzó su máximo nivel de 67.337 millones de euros; y, ahora está vacía porque el actual Gobierno la ha dilapidado. Y eso que en el Pacto de Toledo se fijó que sólo, de esa hucha, se podía utilizar el equivalente del 3% del gasto anual de ese ahorro y destinado a la financiación de las pensiones contributivas y de su gestión.

El PP hasta ahora se ha ido ahorrando el coste político de rebajar las pensiones (o subir las cotizaciones sociales) merced a la rapiña del Fondo de Garantía de la Seguridad Social, para evitar que el granero de sufragios del PP (pensionistas) les pudieran retirar su apoyo en las elecciones. Y ahora asistimos ante el caso flagrante de la pérdida del ahorro forzoso de los trabajadores españoles, que por desgracia ha sido mal administrado, en beneficio electoral del PP partido gobernante.

Rajoy creía que las consecuencias de los recortes que se aplicaban sólo aflorarían a largo plazo –estimaba que sería cuando ya no gobernase– aunque confiaba que el Fondo de Reserva le permitiría superar, sin altibajos financieros, los años de gobierno que pudiera permanecer. Sin embargo, ante lo inevitable no hizo cosa alguna para que no se produjese el agotamiento del Fondo de Reserva y para disimular su fracaso echó mano del endeudamiento público, aprovechándose de las beneficiosas condiciones que le permitía la política monetaria del BCE. En definitiva, trasladó el agujero de las pensiones a los hombros del conjunto de los españoles.

Y, antes de asumir su responsabilidad –tomando las medidas necesarias, por impopulares que fueran–, nos ha abocado a un «difícil sistema de pensiones», porque lo único que le ha preocupado, ha sido perpetuarse en el poder a costa de los ciudadanos.

El deterioro de las cuentas de la SS es fruto del modelo de creación de empleo (de baja calidad), desarrollado por el Gobierno del PP (reforma laboral de 2012). Y, aunque el número de afiliados se ha recuperado, los nuevos cotizantes aportan menos a las cuentas del sistema para garantizar las pensiones que había antes y, por supuesto no garantiza las futuras, debido a la baja de salarios y el aumento del trabajo en precario (por horas o temporales).

Si se nos había prometido en 2017 que, la Comisión del Pacto de Toledo, aprobaría medidas para hacer más sostenible el sistema, lo cierto es que no se ha hecho nada de nada y lamentablemente no se espera cambio alguno.

¿Será Bruselas quién obligue a tomar medidas, dado que ningún partido se atreve a recortar las actuales pensiones? Pues es claro que se necesitarán no menos de 18.000 millones de euros anuales para cubrir el coste de las pensiones –añadidos a las cotizaciones aportadas, siempre que el índice de paro no suba del 7% –.

No se me olvida que Aznar ya concedió un préstamo para pagar las pensiones durante su mandato, y para que no se computara como gasto y no incrementase el déficit, dijo que se devolvería al Estado, pero nunca fue devuelto; y ahora repetimos la jugada. Y dicen que el préstamo que ahora se otorga será devuelto en 10 años, y por la experiencia anterior podemos decir que se vuelve a ‘engañar’ a los ciudadanos.

¿Ocurrirá lo mismo con los 60.000 millones que la Banca ha recibido para su rescate y que dudo que se le exija que lo devuelva?

¿Me pregunto hasta cuándo los trabajadores dejaremos de pagar los desmanes de los gobernantes, los banqueros, los especuladores, las grandes financieras….? Porque siguen apareciendo empresas y personas que no cotizan en España porque llevan sus fortunas y negocios a paraísos fiscales. Y lo peor es que cuando se les pilla, se les aplica el ‘maquillaje de la amnistía fiscal’ o les toca una buena rebaja por colaborar con la AEAT… Y cómo olvidar a las SICAV, cotizando al 1%.

Las pensiones públicas, tal como las conocemos ahora van a modificarse por la reforma aprobada por la Ley 23/2013 que pondrá en marcha el Factor de Sostenibilidad. Los cambios de esa Ley traerán, además de aumentar la edad de jubilación, considerar un mayor número de años trabajados para el cálculo de la cuantía de la pensión a percibir. La revalorización de las pensiones se desvincularán del IPC, por aplicación del Factor de Revalorización Anual (FRA). La traducción práctica es que las pensiones sólo subirán un 0,25% cada año si el sistema está en déficit, independientemente de lo que haga el IPC o atajando el problema con la introducción de un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) con el que la pensión se calcula en función de los años cotizados, la edad de jubilación y la cuantía cotizada. Este FEI lo que hace es añadir al cálculo la esperanza de vida y la revalorización de las pensiones.

Para equilibrar el déficit de la SS, aún a riesgo de tomar medidas impopulares y que puedan influir en los períodos electorales, sería necesario: modificar la reforma laboral del PP; incrementar las bases máximas de cotización; que los autónomos coticen por ingresos reales y no por elección de cuota; luchar contra la economía sumergida; acabar con la política de bonificaciones fiscales a la contratación y hacer aportaciones adicionales desde los Presupuestos Ge