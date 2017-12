Dos años de cárcel por homicidio a un hombre que zarandeó al bebé que cuidaba La Audiencia Provincial de Madrid establece tal condena sobre unos hechos ocurridos en marzo de 2015 en Alcorcón EFE Madrid Viernes, 1 diciembre 2017, 17:24

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión a Marcos V.V. por un homicidio imprudente al causar la muerte de un bebé de cinco meses que cuidaba y a quien zarandeó bruscamente en su domicilio de Alcorcón en 2015.

El tribunal le impone una pena inferior a los cuatro años de cárcel solicitados por la Fiscalía al no apreciar que concurran circunstancias agravantes y al considerar que el zarandeo se produjo "sin la previsibilidad de causarle la muerte al bebé".

La sentencia considera como hechos probados que Marcos, de 47 años y de origen dominicano, se encontraba el 17 de marzo de 2015 al cuidado de la recién nacida en el domicilio de Alcorcón en el que el hombre convivía con la menor y con los padres de ésta.

"Por razones desconocidas", explica el tribunal, el hombre agarró fuertemente por la cintura al bebé y le zarandeó, lo que ocasionó que el recién nacido entrara en coma y muriera dos días después en el hospital 12 de Octubre de Madrid debido a un fallo multiorgánico.

El pasado 15 de noviembre el jurado popular que juzgó a Marcos le declaró culpable por la muerte del bebé, pero negó la posibilidad de que éste lo hiciera a propósito, sino que actuó con "culpa consciente" porque con su zarandeo "no pudo prever" que el menor falleciera.

Explica el tribunal que no actuó con dolo eventual -aceptar el resultado de muerte como algo posible-, como alegaba la acusación particular, sino que con su acción no quería causar daño y confiaba en que no iba a matar al bebé, aunque advirtiera de forma "muy remota" el peligro.

Durante su declaración en el juicio, el condenado aseguró que vio a la recién nacida que le costaba respirar y le sujetó por las axilas, pero negó haberle movido o zarandeado, al tiempo que manifestó que "la quería como a un hija".

Sin embargo, los peritos desmintieron la versión del acusado y manifestaron que las lesiones que presentaba el bebé eran "atribuibles a un zarandeo violento" e insistieron en que para causar la muerte debió ser de una intensidad "importante".

Además de la pena de cárcel, el tribunal también condena a Marcos V.V. a indemnizar con 105.448 euros a los padres del bebé fallecido, cantidad que solicitó la Fiscalía en sus conclusiones.