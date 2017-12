Los bomberos rescatan a un hombre que se subió al árbol de Navidad de Callao El individuo se encaramó hasta los 20 metros de altura, aunque después no supo bajar S. L. Sábado, 9 diciembre 2017, 19:50

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que rescatar en la noche del jueves a un joven que decidió escalar hasta lo alto del árbol de Navidad que se está montando estos días en la plaza del Callao. Los viandantes no daban crédito al ver a un hombre escalar la estructura, que alcanza los 20 metros de altura. «Pensaba que se trataba de un técnico electricista y por eso, al principio, no le di mucha importancia. Pero luego empecé a ver que se quedaba quieto sin moverse y empezaba a decir cosas que no se le entendían», comenta a ABC un testigo.

