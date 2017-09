El Ayuntamiento de Bilbao suspende la entrega del kit que aconseja cómo esnifar bien la droga El área de Salud entiende que el material para limitar los efectos del consumo de drogas «no tiene cabida» en las noches del fin de semana, ya que «no es el mismo público» al que iba dirigido el plan en la Aste Nagusia AINHOA DE LAS HERAS Miércoles, 13 septiembre 2017, 10:57

El Ayuntamiento de Bilbao no entregará los sábados en el Punto de Información Personalizada (PIP) del Casco Viejo el material de ‘Pica bien tu raya’ que se facilitó a los consumidores de droga durante las pasadas fiestas de Bilbao y que ha generado cierta polémica, incluida la petición del PP de Bilbao para retirar la campaña. «Empezó y terminó en Aste Nagusia», ha declarado la concejal de Salud y Consumo, Yolanda Díez, que sigue defendiendo esta fórmula para «reducir los riesgos del consumo».

Durante la Aste Nagusia, en horario de 23.00 a 2.30 horas, se entregó a personas que se declararon consumidoras de drogas una tarjeta de plástico que alertaba de los daños en las fosas nasales de esnifar cocaína o ‘speed’ sin machacar, además de un folleto que aconsejaba no compartir los canutillos ('rula sólo con tu rulo'), y «otra documentación y un discurso hablado», defienden desde Salud.

No obstante, entienden que «no tiene cabida» en el horario de los sábados por la noche, ya que «el público no es el mismo» que en las madrugadas de Aste Nagusia, por lo que no se recurrirá a estos consejos. El punto de información permanecerá junto a la plaza de Unamuno y «seguro que se nos ocurren nuevas ideas» para frenar los peligros del consumo de drogas y las prácticas sexuales de riesgo.

Lea el artículo completo en El Correo.