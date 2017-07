Un mal asunto y cosas peores

HA sido un golpe bajo a nuestro querido Rey Juan Carlos y al recuerdo de ese periodo excepcional y único en la historia de España que fue la Transición a la democracia, la ausencia obligada de quien fuera el principal artífice de la misma, en el acto que tuvo lugar el pasado día 28 de junio en el Congreso de los Diputados para conmemorar solemnemente los 40 años desde las primeras elecciones democráticas, celebradas el 15 de Junio de 1977.

De ninguna manera es posible entender que se prescinda para dicho acto de la persona del Rey emérito, el hombre que junto a otros personajes inolvidables, como fueron Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, trajeron la democracia a España, previa voladura controlada del régimen de Franco, sin violencias ni rupturas sino utilizando un procedimiento tan sencillo como práctico, que su propio autor describió como «de la ley a la ley», logrando por este camino situar a España en el lugar que le correspondía entre las democracias europeas, que era, en verdad, la voluntad mayoritaria del pueblo español.

Flaco favor le han hecho a Felipe VI estos inútiles cortesanos que, según parece, pensaban que la presencia del padre restaba protagonismo al hijo, pues lo que han conseguido es realzar la figura de D. Juan Carlos y el recuerdo de su grandeza, perjudicando al Rey Felipe, pues alguien podría pensar que se ha comportado deslealmente con su progenitor para apuntarse unas medallas que no le correspondían, aunque personalmente me inclino por considerar que se ha producido una tremenda pifia por parte de los funcionarios de la Casa del Rey, ignorantes de que se trataba de conmemorar una efeméride ocurrida cuando el actual Rey era un niño de ocho años de edad.

Todo el mundo sabe o debe saber que en materia de monarquías las formas son esenciales y hay que cuidarlas.

Hoy algunos son partidarios de ‘popularizarlas’, craso error, porque en tal caso la Monarquía es probable que desaparezca, engullida por ese ‘pueblo’ a quien quiere parecerse en sus formas externas. (¿Por qué mi niño no puede ser Rey?).

Conozco la historia de España lo suficiente para afirmar que D. Juan Carlos ha sido el mejor Rey que ha tenido España. Nunca hemos gozado de un periodo de paz, libertad y bienestar de 40 años, como ha ocurrido durante su reinado. Someterlo a esta especie de ‘castigo’ por un lío de faldas y un safari, se necesita ser ignorante, cretino, tener muy mala baba para tratar de borrar el recuerdo de un buen rey y desacreditarlo como mujeriego y cazador de elefantes, dejando esta imagen a la posteridad, olvidando el catálogo de virtudes y de consecuciones –la primera la libertad de este país– que D. Juan Carlos tiene en su haber como el español de mayor prestigio en el mundo. Quizás no me equivoque si digo que toda esta maquinación es obra de estos hipócritas y sepulcros blanqueados de siempre, inquisidores e intransigentes de m…, que han poblado la historia de España e impedido que este país se alineara con la modernidad y el progreso a su debido tiempo. Estos que ahora presumen de ‘progres’, ¿progres de qué?

Pero suceden ahora, en el solar patrio, cosas bastante peores. El gran mérito de la Monarquía de D. Juan Carlos fue reconciliar a los españoles de los dos bandos de la guerra civil para acabar con el fenómeno de las «dos Españas», siendo él Rey de la única España que existe y que consagra la Constitución de 1978. Nunca en nuestra historia, desde las Cortes de Cádiz a la muerte de Franco, incluso durante los siglos anteriores, se hizo tanto para abolir el cainismo inmisericorde de este pueblo español, estableciendo un modelo de paz, concordia, diálogo y entendimiento, que nos han deparado tan largo periodo de tranquilidad y bienestar, lastimosamente roto en ocasiones por los intransigentes de siempre. Pero desgraciadamente hay españoles que esto no pueden consentirlo y están, machaconamente, tratando de impedirlo, descalificando a media España –la que no piensa como ellos– y haciendo todo lo posible por volver a una confrontación violenta; es el ‘guerracivilismo’ que nos trae la ‘Memoria Histórica’, que no es otra cosa que declarar franquista o fascista a la España que, precisamente, tuvo el principal protagonismo en el establecimiento democrático frente a los que predicaban la «ruptura» social, política e institucional y hoy «la plurinacionalidad» de España, que solo tiene un objetivo: desmembrar España y proceder a la repartición de sus territorios. Y no me estoy refiriendo solamente al nacionalismo separatista catalán, que también, y que no descansará hasta apoderarse de todo el poder en Cataluña, pues de eso se trata, aunque sea a costa de dividir a los catalanes, perjudicar gravemente sus intereses y, de paso, fomentar la revuelta antiespañolista en otras regiones y territorios milenariamente vinculados a España, a ver si pueden también mandar allí.

Otro grave problema, muy grave por las consecuencias que tiene y puede tener en el futuro, es la indefensión en que se encuentra la clase media en España, base y fundamento de la riqueza nacional y del sistema liberal democrático, frente a un Estado que lejos de defender los derechos de los ciudadanos, que para eso está, solamente piensa en recaudar impuestos y toda clase de tributos, para soportar el despilfarro autonómico, subvenciones sin cuento, a que se ha llegado, y unos partidos políticos a quienes parece importar solamente su propio beneficio y el de su gentes, perfectamente instalados.

Se amnistía fiscalmente a los de siempre y se somete, fundamentalmente, a funcionarios, trabajadores, jóvenes y restante clase media que no pueden ni deben ocultar sus ingresos, depauperados ya al máximo, al tormento de un torrente de tributos, impuestos, contribuciones, tasas y otros gravámenes, que recuerda aquella lista interminable de alcabalas y tributos medievales que soportaban los siervos de la gleba; la misma situación en que quedan la mayoría de los españoles a final de este maldito mes de junio.