40 años de lecciones La Constitución exige ser actualizada cuatro décadas después, siempre y cuando los cambios sean consensuados

La conmemoración institucional de 40 años desde las primeras elecciones democráticas reunió ayer a los Reyes con los representantes de hoy en las Cortes y con los que fueron elegidos el 15 de junio de 1977, incluidos quienes redactaron la Constitución. La vindicación de la Transición se hizo presente en el acto institucional, tanto en la intervención de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como en el discurso de Felipe VI. Frente a la corriente representada fundamentalmente por Podemos, que tiende a sublimar las carencias y límites por los que se condujo el proceso constituyente hasta denostar el acceso a la democracia vía reforma, se hizo patente que la mayoría política hace suyo el esfuerzo de hace cuatro décadas por la convivencia y la libertad para dejar atrás definitivamente la dictadura. Es evidente que la misma Constitución exige ser actualizada tras casi cuarenta años de vigencia, teniendo en cuenta que los constituyentes no podían prever las circunstancias que debía afrontar su obra. Pero hay dos aspectos que ayer fueron destacados y que han de contemplarse como ineludibles a la hora de proceder a cualquier reforma del marco actual: la sujeción de cualquier cambio a la legalidad y el máximo consenso político y social. El Rey fue taxativo al advertir de que «fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad». Efectivamente, por restrictiva que parezca la ley o su ejercicio, ofrece siempre cauces de apelación y propuesta mediante un procedimiento tasado. Mientras que, como está ocurriendo con el secesionismo institucionalizado en Cataluña, saltarse la norma conduce a la arbitrariedad en el uso del poder y a la inseguridad jurídica en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Hay voces que hoy recriminan a los protagonistas de la Transición que ésta no depurara las responsabilidades contraídas por el régimen franquista. Fue el precio de la reconciliación. Aunque resultan inadmisibles los obstáculos a que se enfrenta la dignificación de la memoria de los asesinados en las cunetas de la guerra civil. Pero no hay que olvidar que la Ley de Amnistía de 1977 zanjó también otras responsabilidades en aras a un consenso básico –excepcional, si se quiere–, lo cual haría irresponsable su derogación. Afortunadamente las diferencias políticas e ideológicas no dan lugar hoy a una intolerancia extrema. Por lo que el consenso es aun más exigible, como propósito de partida, a cada propuesta de cambio que se formule. La lección más importante de la Transición.