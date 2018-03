Los agentes, sobre el detenido por el asesinato de la mujer hallada en un embalse: «Se le va a caer el pelo»

La emotiva despedida del hijo de Paz

El hijo mayor de la gijonesa Paz Fernández Borrego se ha despedido públicamente de su madre con unas emotivas palabras publicadas en Facebook horas antes del multitudinario funeral celebrado este sábado en Gijón. El texto completo es el siguiente:

«Y por fin mamá!! Por fin descansarás como te mereces, sé que me vigiliarás desde el cielo en el que tú creías, para que nunca deje de ser el hombre que te prometí que sería... Porque el dinero no enseña los valores que tú me has enseñado, con ese corazón tan enorme. Tu felicidad y esas ganas tan inmensas de disfrutar cada momento, cada minuto contigo, mamá, ahora lo valoro. Y es que cuando cierro los ojos aún te escucho cantar, te veo riéndote, disfrutando con tus amigos, la música, tu manera de sentirla y de vivirla. Por ti mamá, cumpliré tu sueño con la finca, y pienso hacerlo tal y como tú la imaginabas, todo hasta el mínimo detalle, déjalo en mis manos, ahora es mi meta. Por favor, ahora tú descansa en paz».