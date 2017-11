ERC afirma ahora que nunca ha apostado por la vía unialteral 01:13 Marta Rivera. / Efe I Atlas Marta Rovira emplaza a Mariano Rajoy a sentarse a negociar tras el 21-D CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 23 noviembre 2017, 19:16

Un día después de que Mariano Rajoy afirmara ayer en Barcelona, en el marco de un acto de la patronal catalana, que está dispuesto a hablar con todos, siempre dentro de la legalidad, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado esta mañana al presidente del Gobierno a que acepte el resultado del 21-D y que si se produce una victoria de los independentistas se siente a negociar. Rovira, que podría ser la futura presidenta de la Generalitat si Oriol Junqueras no sale de prisión, no ha especificado sobré qué emplaza al jefe del Ejecutivo central a negociar, pero sí ha aclarado que Esquerra "no renunciará a sus objetivos". En cualquier caso, desde la formación republicana están empezando a pisar el freno. Rovira ha descartado esta mañana la vía unilateral de cara a la próxima legislatura e incluso se ha atrevido a afirmar que esa ha sido siempre su actitud. "Nunca hemos clamado por la vía unilateral", ha dicho, cuando se cumple casi un mes de que la Cámara catalana proclamara la secesión, tras la celebración de un referéndum sin el consentimiento de Madrid.

ERC ha presentado su alianza electoral con grupos que proceden del PSC (MES y Avancem), de CiU (Demòcrates) y del activismo social (Catalunya Sí) y se ha presentado como una lista transversal, abierta, con vocación de sumar, de representar a la mayoría y con voluntad de "gobernar este país". En plena negociación sobre los programas, que las formaciones secesionistas quieren pactar puntos comunes, para visualizar un frente común, Rovira ha descartado la unilateralidad, sin renunciar a ella de manera explícita, en contra de lo que pide la CUP, que insiste en que la vía a las bravas es la única que puede obligar a Rajoy a sentarse a negociar. "Si la gente vuelve a darnos la confianza, el Gobierno se verá en la obligación de aceptar el resultado y el día 22 le pediremos que abra una vía de diálogo", ha señalado. Sin renunciar a sus objetivos últimos, pero dejando claro que los si ERC gana exigirá de entrada restablecer las instituciones catalanas, poner fin a la intervención de la autonomía y el fin del 155. "Pondremos énfasis en la negociación y el diálogo", ha rematado.