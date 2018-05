Absolución para 'El Bigotes', uno de los acusados más histriónicos El 'número dos' de Francisco Correa perdió por el camino el bigote que le valió el sobrenombre, aunque no la capacidad para la ironía, chanza o chulería en sus respuestas al tribunal ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Jueves, 24 mayo 2018, 18:26

No era uno de los acusados principales, ni la petición de cárcel que sobre él planeaba la más dura, pero de los ocho absueltos por la Audiencia Nacional en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, destaca de manera especial la histriónica figura de Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes'.

Por el intrincado camino judicial perdió el apéndice capilar que le valió el sobrenombre, aunque no la capacidad para la ironía, chanza o chulería en cada comparecencia ante el tribunal. En la última, en febrero de este año, 'El Bigotes' hizo las delicias de los allí presentes intercalando frases jocosas mientras respondía sobre los tejemanejes de la trama corrupta, como cuando expuso al juez su interés en volver cuanto antes a su celda en prisión. «Señoría, ¿podemos acabar hoy pronto? Es que me duele mucho la cabeza y me he levantado a las cinco de la mañana», explicaba el acusado con total seriedad ante la estupefacta audiencia.

Considerado en la investigación como 'el hombre en Valencia' de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, 'el Bigotes' era el responsable de Orange Market, filial valenciana de la empresa de eventos Special Events con la que Correa obtuvo numerosos contratos públicos y actos electorales en la Comunidad Valenciana. La Fiscalía pedía para 'el Bigotes' 5 años y 2 meses al entender que estaba al tanto de las actividades de la trama corrupta y que participó además de forma activa en las entregas de dinero en concepto de sobornos, pero la Audiencia ha decidido absolverlo, en gran parte gracias a las declaraciones de Correa, en las que exoneraba a su número dos de la responsabilidad de los actos delictivos atribuidos a esta compañía.

Así, el tribunal ha admitido la versión de Correa de que los pagos sospechosos anotados no sirvieron para sobornar al alcalde Jesús Sepúlveda, sino para pagar una deuda con Hacienda de su asesor José Sevilla. Y entiende asimismo que no está «suficientemente acreditada» ni su vinculación con un presunto pago de 72.000 euros para un destinatario apodado 'Luis el cabrón', ni que dicho apodo correspondier al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Sin embargo, el peculiar personaje no será excarcelado, puesto que en febrero de 2017 fue condenado a 12 años y 3 meses por la actividad de la trama corrupta en Valencia, en concreto la adjudicación de contratos para la feria de turismo Fitur. En esa ocasión, 'el Bigotes' denunciaba tras conocer la sentencia que «la verdad ha palmado» después de «diez años soportando que sicarios mediáticos, palanganeros y vendedores de chochonas pidan justicia ejemplar». Y concluía con una amenaza: «Saldré mirando a los ojos a todo el mundo y quienes me han hecho lo que me han hecho seguirán en sus sitios riéndose; pero si dios me da fuerza y vida, intentaré acabar con la carrera de todos ellos».

'El Bigotes', en diez frases

«¿Puedo levantarme al baño ya? Es que le juro que ya muero aquí»

«Tenía una tarjeta de Génova (sede del PP) y todavía la tengo por si alguien la necesita»

Le ponen una llamada grabada y suenan varios pitados antes de su voz: «Parece que no estaba»

«Aquí no se le ha preguntado a ningún empresario qué se le ofrecía cuando ponía la mandanga»

«Voy a contestar a usted (señalando al fiscal), a usted (señalando al abogado del Estado), a usted (el juez), pero a usted no (la abogada de la acusación), lo siento. Es por costumbre y porque me cae fatal el presidente de Valencia»

Al Abogado del Estado: «Conmigo está siendo súper serio pero usted con Ronaldo (en referencia a Cristiano Ronaldo) fue muy amable, le dio hasta agua»

«Señoría, ¿podemos acabar hoy pronto? Es que me duele mucho la cabeza y me he levantado a las cinco de la mañana»

«Llamaban al presidente (Camps) y le decían 'oye que Alvarito se está quejando que no le damos nada'. Él decía, puedes darle un acto. Venga, otro cacahuete al mono»

Sobre la 'caja B' de Correa: «No puedo explicarte nada de cajas porque solo he tocado la de zapatos»