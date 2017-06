Pablo Iglesias sobre el referéndum de Puigdemont: «Poner urnas no es ilegal»

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera una iniciativa "perfectamente legítima" en democracia la convocatoria del referéndum unilateral independentista en Cataluña, anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el próximo 1 de octubre porque "poner urnas no es ilegal". "Yo creo que las movilizaciones políticas en democracia y poner urnas en democracia no es ilegal", asegura Iglesias en una amplía entrevista con Efe, que será difundida mañana en su integridad, a dos días del debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la entrevista, Iglesias califica de "barbaridad" que se pueda "perseguir" o "criminalizar" a un político por convocar esa consulta para que los catalanes decidan su futuro. No obstante, el secretario general de Podemos apuesta por una consulta "de verdad", no sólo una movilización política a favor del referéndum o de la independencia, sino con garantías que permitan su reconocimiento. "Nosotros nos creemos el derecho a decidir, nosotros queremos que los catalanes y catalanas decidan y para eso hace falta un referéndum con garantías y verificable a nivel internacional", ha destacado.

Requisitos que, reconoce Iglesias, no cumple el referéndum convocado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cosa que ellos mismo saben. "Eso no quiere decir que nos parezca mal y que nos parezca una barbaridad criminalizar eso", ha insistido el líder de Podemos, que no es partidario de la independencia sino de reformar la Constitución para que Cataluña, como nación, pueda "participar de un mismo Estado".

Su apuesta es "inequívoca" por el referéndum, aunque no por la vía unilateral como plantea Puigdemont porque no garantiza el ejercicio del derecho a decidir. "Nuestra apuesta por el referéndum es inequívoca, no estamos de acuerdo con la vía unilateral, pero eso no quiere decir que la deslegitimemos o que nos parezca que pueda ser tachada de ilegal o ilegítima", reitera.

De cara a la moción de censura del próximo martes, Iglesias pondrá sobre la mesa la cuestión plurinacional "frente al choque de trenes" y la "incapacidad de la derecha española" de presentar un proyecto para España "diferente del insulto y la confrontación". Abogará por que el reconocimiento de la plurinacionalidad se plantee por cauces democráticos. "Nosotros queremos que Cataluña siga en España, pero que lo decidan los catalanes y las catalanas a través de un referéndum con garantías", ha zanjado Iglesias, que dice compartir la misma posición sobre el problema catalán que el portavoz de En Podem Comú, Xavier Domènech.