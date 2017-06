Oleguer Pujol compara a su padre con el Dalai Lama

La familia Pujol continúa con su ofensiva mediática para tratar de defenderse ante lo que considera una operación “orquestada” por Madrid para atacar al expresidente de la Generalitat y su legado político. “Mi familia no es ninguna organización ni tampoco somos criminales”, ha afirmado esta mañana Oleguer Pujol, el pequeño del clan, también imputado por un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. Pujol ha asegurado que lo que hay es una voluntad de “encarnizamiento” contra su padre. “Hay un interés especial por desacreditar e incluso por desterrar a mi padre”, ha asegurado. “Hay un ataque orquestado desde Madrid con todas las estructuras del Estado para acabar con el nombre y el legado de mi padre”, ha señalado en Rac-1.

Los Pujol se presentan como víctimas de un ataque del Estado, hasta el punto que Oleguer Pujol ha comparado al ex dirigente nacionalista con el Dalai Lama. "Lo que aquí tienen contra mi padre es comparable al que en China tienen contra el Dalai Lama”, ha afirmado.

Oleguer Pujol se ha defendido de la imputación judicial: ”No he cometido ninguna ilegalidad. Lo que se me puede reprochar es haber abierto una cuenta en Andorra, no declarada, para recibir la herencia de mi abuelo. Este es mi pecado”.

Sobre la situación de su padre, ha señalado que está “fastidiado”. “Todo esto le está pasando factura”, ha apuntado. Ha lamentado que lleva cinco años sin poder trabajar, porque el “apellido castiga”. “La gente tiene miedo a la exposición de estar haciendo cosas con un Pujol”, ha denunciado.

En relación al encarcelamiento de su hermano Jordi, ha señalado que hay “todo un mecanismo del Estado porque mi hermano Jordi vaya a la cárcel, no hay nada que hacer. Mi hermano está en la cárcel porque les convenía contraprogramar todo el caso de corrupción de la Comunidad de Madrid”.