El PP no descarta acudir a los tribunales para frenar la comisión que investigará sus finanzas

El PP no descarta acudir a los tribunales para impedir que la comisión parlamentaria que investigará las finanzas del partido se convierta en una "causa general" y en un órgano "inquisitorial" contra los populares. La formación de Mariano Rajoy reclama que los trabajos queden suspendidos hasta que se defina el periodo temporal y el ámbito institucional a examinar y recuerda que ya se ha solicitado un informe a los letrados del Congreso.

"Lo lógico y natural es que se investigue la legislatura y no antes o, si me apuran, desde el año 2015, que es cuando por primera vez se define la financiación ilegal como delito (en el Código Penal)", ha defendido el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo.

Según este planteamiento, quedarían excluidos los casos Gürtel, Bárcenas y las tramas regionales en comunidades como la valenciana o la madrileña. Tanto el PSOE como Podemos plantean, en cambio, que la investigación se extienda a toda la etapa de José María Aznar al frente de la formación, mientras que Ciudadanos apuesta por examinar el periodo comprendido entre 2003 y 2017. Es decir, la era Rajoy.

Mañana, la mesa de la comisión se reunirá en la Cámara baja para ordenar la sesión del miércoles, cuando deberían organizarse los trabajos y el calendario. En paralelo, en el Senado se activará la comisión propuesta por el PP para revisar la financiación de todos los partidos. Una maniobra que busca contrarrestar en la Cámara alta, donde los populares tiene mayoría absoluta, la estrategia de la oposición. "Es una forma de ser coherentes, me parece razonable, (…) si lo que pretenden es que se investigue sólo al PP, pues eso es muy grave", ha justificado Martínez-Maillo tras la reunión de dirección de los populares en la sede de la calle Génova. "¿Quién va a ir (al Senado)? Pueden ser los líderes, Susana Díaz, mucha gente", ha apuntado el coordinador.

En este contexto, la cúpula del PP insta al resto de formaciones a trabajar por un pacto contra la corrupción, a “pensar en positivo” y en qué se puede hacer a partir de ahora para evitar nuevos escándalos en lugar de intercambiar acusaciones.

Testifical

En las últimas semanas el PP había manifestado su preferencia de que, iniciados los trabajos de la comisión en el Congreso, el presidente del Gobierno sea el primero en comparecer. De este modo, las citas de Rajoy con el Parlamento y la Audiencia Nacional, donde el 26 de julio declarará como testigo en el juicio por Gürtel, quedarían concentradas en verano sin entorpecer la llegada del nuevo curso político.

Aun así, Martínez-Maillo insiste en que el jefe del Ejecutivo no tiene “nada que ocultar ni nada que aportar” ante el tribunal. “Rajoy no puede hablar de lo que desconoce, de lo que no sabe”, ha sostenido el coordinador que circunscribe el juicio por la primera etapa de Gürtel a las campañas electorales de Majadahonda y Pozuelo en 2003. Un ámbito del que es responsable, asegura, el PP de Madrid y no el nacional.