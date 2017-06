La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid que su intervención en el comité de expertos que valoró las ofertas para la adjudicación de la cafetería de la Asamblea consistió en dar por buena la valoración del técnico.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha interpelado a Cifuentes sobre su pertenencia al comité de expertos y al mismo tiempo a la Mesa de Contratación. Zafra ha apuntado que entendía que Cifuentes estaba en la Mesa de Contratación por delegación del presidente de la Asamblea, pero ha preguntado por qué estaba en el comité de expertos.

Cifuentes ha afirmado que no tenía "interés especifico" en pertenecer a ningún comité de expertos, del que formaba parte como miembro de la Mesa de la Asamblea, que tomó la decisión de designarla para el comité de expertos "de manera unánime".

A este respecto, ha señalado que hubo un "precedente" el año anterior, en 2008, cuando el entonces vicepresidente segundo Francisco Cavaco fue designado también para el comité de expertos constituido para el proceso de adjudicación de contrato para suministrar las cestas de navidad, en representación de la Mesa.

Por otro lado, ha apuntado que otro de los motivos por los que cree que le nombraron para el comité de expertos, que requiere la cualificación de sus miembros, es que "comía todos los días en la Asamblea".

«Siempre me he atenido al criterio técnico»

"Siempre, en ese caso y en todos los demás, que he presidido una mesa de contratación, que he estado en un comité de expertos o que he tenido que participar en un proceso de licitación, siempre me he atenido al criterio técnico, siempre", ha aseverado Cifuentes.

"Mi intervención en el comité de expertos fue dar por buena la valoración y el informe realizado por el técnico, tanto en el año 2009 como en el año 2011", ha agregado.

"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico", ha respondido en respuesta a las críticas de Zafra, quien ha asegurado que como miembro del comité de expertos "tenía que valorar, no simplemente sentarse y firmar".

Por su parte, Zafra ha acusado a Cifuentes de "ver, oír y callar", al tiempo que le ha preguntado por qué se decidió dar más puntos a quien tuviera más contratos públicos.

A este respecto, Cifuentes ha dicho que se lo podría haber preguntado al técnico si no hubieran "vetado" su comparecencia para llevar a cabo este "linchamiento" contra ella. No obstante, ha señalado que si se hubiera querido favorecer a Arturo Fernández se hubieran primado los contratos privados, ya que tenía más que públicos.

En el segundo turno de intervenciones, Zafra ha repreguntado a Cifuentes sobre su intervención en el comité de expertos y le ha pedido que aclarase si conocía el cambio de criterio para primar los servicios públicos al que hace referencia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo no es que llegara, me sentara y firmara, el técnico que había elaborado el informe lo explicó, explicó las baremaciones, explicó los criterios y yo lo que hice es decir que estaba conforme", ha insistido Cifuentes, quien ha sugerido que si ella hubiera influido en la valoración su intervención ahora estaría siendo más cuestionada.

«La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas»

"A mí no me consta que hubiera ningún cambio en la baremación", ha asegurado Cifuentes, quien ha recalcado que "en el informe de la UCO hay errores". "Yo no sé si eso concretamente es un error", ha precisado, para agregar que en ningún momento el técnico les dijo ni en 2009 ni en 2011 que hubiera cambiado ningún criterio.

"La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas, la primera de ellas en involucrarme a mí en el proceso de adjudicación", ha aseverado a Cifuentes, quien ha hecho hincapié en que "jamás" influyó "ni en la elaboración de los pliegos, ni tampoco en la valoración".

"Por tanto, era completamente imposible que yo pudiera influir de alguna manera", ha agregado, para defender que "lo que se hizo en ese concurso fue adjudicar a quien objetivamente había presentado la mejor oferta".

Cifuentes ha insistido en que la oposición ha perdido una "ocasión preciosa" para que el técnico les explicara la adjudicación.

Por su parte, Zafra le ha espetado que llevan dos años de comisión de investigación y que "por desgracia, debido a que su partido cada día tiene un nuevo caso de corrupción" tendrá que durar otros dos años.

"Así que no se preocupe, que vamos a poder llamar a todos los técnicos posibles. Eso sí, le pido que la próxima vez que vuelva a esta comisión, porque me temo que tendrá que volver, por favor, se lo tome con un poquito más de calma", ha agregado.

Cifuentes, por su parte, ha dicho que está "calmadísima" y que "estaba deseando" comparecer en la comisión, al tiempo que le ha emplazado a su próxima comparecencia el día 23, donde se abordará el caso Canal, a la espera de que se fije el orden del día.

"Ustedes acaban de llegar pero la democracia estaba mucho antes de que ustedes llegaran y no nos pueden dar lecciones de nada. Desde luego sí que les digo que de honradez y de honestidad a mi grupo parlamentario y a mi Gobierno no nos las van a dar", ha señalado Cifuentes.

Asimismo, ha espetado al portavoz de Ciudadanos que "llevan muy poquito tiempo en política, pero en el poco tiempo que llevan, llevan ya también un buen número de imputados, que tienen por lo menos 20".